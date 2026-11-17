Đoàn Công an Nhân dân bứt phá ở các nội dung Latin

Môn Khiêu vũ thể thao (Dancesport) diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các vũ công tranh tài ở 5 điệu Latin gồm Cha cha cha, Rumba, Jive, Samba và Pasodoble.

Các vận động viên tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành phần thi trong ngày tranh tài cuối cùng của môn Dancesport

Nếu như ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 6 HCV ở các nội dung Standard, thì ở chặng cuối, đoàn Công an Nhân dân đã có màn bứt phá mạnh mẽ để vươn lên vị trí nhất toàn đoàn.

Đôi vũ công Ngọc An - Lê Tố Uyên mang về cú đúp HCV ở hai điệu Cha cha cha và Rumba. Trong khi đó, Phan Hiển - Đặng Thu Hương cũng xuất sắc giành hai HCV ở nội dung Jive và Pasodoble.

Cặp đôi Phan Hiển - Đặng Thu Hương tiếp tục khẳng định phong độ khi vô địch hạng A Latin



Dấu ấn của các vận động viên Dancesport trẻ

Ở nội dung Samba, Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Thùy Dương của đoàn Cần Thơ giành HCV. Trong khi đó, đại diện Dancesport TP. Hồ Chí Minh cũng ghi dấu ấn với tấm HCĐ ở nội dung FA Latin của Nguyễn Ngọc Khánh Thi, vận động viên mới 14 tuổi.

Các vũ công mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, thể hiện kỹ thuật và sự phối hợp ăn ý trên sàn đấu

Ở nội dung này, hai vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Ngọc và Nguyễn Vương Gia Nghi của đoàn Công an Nhân dân, với HCV và HCB.

Với thành tích 7 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, đoàn Công an Nhân dân khép lại các nội dung Dancesport bằng vị trí dẫn đầu toàn đoàn, ghi dấu ấn nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=cyd85zP0_uc