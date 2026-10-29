Djokovic thắng ngược ngày trở lại giải ATP 500 Thụy Sĩ sau 15 năm

Djokovic khẳng định đẳng cấp sau khởi đầu khó khăn

Hạt giống số 4 Novak Djokovic có trận đấu không dễ dàng trước tay vợt người Pháp Ugo Humbert. Sau ván đầu tiên để thua 4-6, tay vợt người Serbia từng bước điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên đối thủ.

Djokovic giành chiến thắng 6-3 ở ván thứ hai, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Sang ván quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh tiếp tục giúp cựu số 1 thế giới duy trì lợi thế. Anh khép lại trận đấu với tỷ số 6-4, hoàn tất màn ngược dòng sau 2 giờ 26 phút thi đấu.

Novak Djokovic trở lại giải ATP 500 tại Thụy Sĩ sau 15 năm và thắng ngược Ugo Humbert

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần trở lại của Djokovic tại giải đấu ATP 500 ở Thụy Sĩ sau 15 năm. Kết quả này cũng giúp tay vợt 39 tuổi duy trì thành tích đáng chú ý: có ít nhất 20 trận thắng tại các giải thuộc hệ thống ATP Tour trong 21 mùa giải liên tiếp.

Với Djokovic, khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn tiếp tục là yếu tố quan trọng. Dù không có khởi đầu như mong muốn, tay vợt người Serbia vẫn biết cách điều chỉnh nhịp độ, tận dụng kinh nghiệm để giành quyền đi tiếp.

Fritz đón sinh nhật bằng chiến thắng, Rune ngược dòng vào tứ kết

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Taylor Fritz có màn ra quân thuận lợi đúng dịp sinh nhật lần thứ 29. Tay vợt người Mỹ đánh bại Rinky Hijikata của Australia với tỷ số 6-4, 7-6, qua đó tiếp tục cuộc cạnh tranh cho suất tham dự ATP Finals – giải đấu quy tụ những tay vợt nam hàng đầu mùa giải.

Hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Đường đến Turin, Fritz cần tích lũy thêm điểm số để cải thiện vị trí. Chiến thắng trước Hijikata là bước khởi đầu tích cực trong nỗ lực giành quyền góp mặt tại sự kiện cuối mùa.

Taylor Fritz giành chiến thắng trong ngày sinh nhật lần thứ 29

Trong khi đó, Holger Rune tiếp tục cho thấy tín hiệu khả quan sau khi trở lại từ chấn thương gót chân. Tay vợt người Đan Mạch đối mặt thử thách lớn trước hạt giống số 10 Hubert Hurkacz khi để thua ván đầu 3-6.

Rune đáp trả bằng chiến thắng 6-3 ở ván thứ hai, trước khi bước vào loạt đấu quyết định căng thẳng. Anh cứu được một điểm kết thúc trận đấu của đối thủ, sau đó giành chiến thắng 7-6 để hoàn tất màn ngược dòng và ghi tên mình vào tứ kết.

Những kết quả này tạo nên ngày thi đấu đáng chú ý tại giải ATP 500 ở Thụy Sĩ, với Djokovic khẳng định bản lĩnh, Fritz duy trì hy vọng dự ATP Finals và Rune tiếp tục hành trình trở lại sau chấn thương.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/F011HaBtzQ8?si=xwes8gFQAvzgZjVW