Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29/10

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2849/QĐ-BCT ngày 29/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).