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Giáo dục

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính

PHƯƠNG THANH, TẤN HOÀNG, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Trong bối cảnh thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ra mắt bộ truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền", giúp thiếu nhi tiếp cận kiến thức quản lý tiền, tiết kiệm và nhận diện rủi ro trong các giao dịch tài chính trên không gian mạng.

Giáo dục tài chính cho trẻ qua truyện tranh

Giáo dục tài chính từ sớm giúp trẻ hình thành thói quen quản lý tiền bạc có trách nhiệm, nhất là trong bối cảnh thanh toán điện tử ngày càng phổ biến.

Tại Nhà sách Fahasa Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu về giáo dục tài chính cho trẻ qua bộ truyện tranh “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”, với sự tham gia của tác giả Lê Thị Thúy Sen, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính- Ảnh 1.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen chia sẻ về việc đưa kiến thức tài chính - ngân hàng vào những câu chuyện đời sống

Truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" mang đến một cách tiếp cận độc đáo các kiến thức tài chính qua những câu chuyện, hình ảnh và đối thoại gần gũi. Không trình bày dưới dạng liệt kê bằng những định nghĩa khô cứng, các nội dung như kiếm tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, đầu tư, thanh toán hay phòng tránh rủi ro được thể hiện qua truyện tranh với tình huống, đối thoại và lựa chọn của nhân vật.

Qua đó, các em thiếu nhi và phụ huynh có thể tiếp cận kiến thức tài chính một cách tự nhiên, dễ hiểu.

Em Hoàng Ngâm, học sinh tham gia chương trình cho biết cuốn sách giúp em hiểu hơn về tiền, cách quản lý, tiết kiệm và lựa chọn thời điểm sử dụng tiền.

Bên cạnh đó, phụ huynh Thu Trang đánh giá cách thể hiện bằng tranh và những đoạn chữ ngắn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh tiểu học và THCS.

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính- Ảnh 2.

Hình thức truyện tranh giúp trẻ tiếp cận kiến thức về tiền bạc, tiết kiệm và quản lý chi tiêu theo cách gần gũi

Đặc biệt, bộ sách còn lồng ghép kiến thức tài chính với ca dao, tục ngữ, thành ngữ cùng các yếu tố văn hóa và lịch sử Việt Nam nên giàu tính giáo dục và nhân văn.

Từ đó, cung cấp kiến thức nền tảng về quản lý tài chính cá nhân, kĩ năng phòng ngừa rủi ro trong các giao dịch tài chính trên không gian mạng, góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Học cách quản lý tài chính từ những tình huống gần gũi

Bộ sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” ra mắt lần đầu vào tháng 12/2023 và đã phát hành hơn 35.000 bản. Đồng thời, bộ sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025 với Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính- Ảnh 3.
Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính- Ảnh 4.

Bộ sách lồng ghép kiến thức tài chính với ca dao, tục ngữ, thành ngữ cùng các yếu tố văn hóa và lịch sử

Ở lần tái bản, sách được chia thành hai tập nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu kiến thức. Bên cạnh đó, nội dung được chỉnh lý, cập nhật và bổ sung hai câu chuyện về vàng và thuế, những chủ đề tài chính được nhiều người quan tâm.

Theo tác giả, cuốn sách hướng đến việc đưa kiến thức khoa học trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng vào những câu chuyện đời sống, gắn với tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, yêu lao động và tình yêu quê hương, đất nước.

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tránh bẫy tài chính- Ảnh 5.

Buổi giao lưu về giáo dục tài chính cho trẻ được tổ chức tại Nhà sách Fahasa Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Nhờ đó, giáo dục tài chính cho trẻ có thể bắt đầu từ những hoạt động đọc sách và trao đổi trong gia đình, giúp trẻ từng bước hiểu về giá trị đồng tiền, hình thành thói quen sử dụng tiền có trách nhiệm và nâng cao khả năng nhận diện rủi ro khi tham gia các giao dịch tài chính.

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