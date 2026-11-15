Diego Forlán giúp Uruguay đánh bại Argentina, khẳng định bản sắc bóng đá Celeste

Uruguay tạo bất ngờ trước Argentina

Cuộc đối đầu tại Buenos Aires đánh dấu trận đấu đầu tiên của Argentina kể từ khi Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội chủ nhà gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Uruguay.

Diego Forlan bày tỏ niềm tự hào sau khi dẫn dắt Uruguay giành chiến thắng 2-1 trước Argentina, tiếp tục khởi đầu tốt đẹp trong nhiệm kỳ huấn luyện của mình (Ảnh: FIFA)

Sau hiệp một không có bàn thắng, Uruguay vượt lên dẫn trước ở phút 48. Từ tình huống bóng cố định, hậu vệ Leonardo Balerdi vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Chỉ năm phút sau, Maximiliano Araújo đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội khách, tiếp tục tận dụng hiệu quả một tình huống cố định.

Argentina nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 73 nhờ pha lập công của Julián Álvarez. Tuy nhiên, Uruguay duy trì được sự tập trung trong những phút còn lại để bảo toàn chiến thắng.

Đội tuyển Uruguay ăn mừng chiến thắng trước Argentina tại sân La Bombonera (Ảnh: FIFA)

Kết quả này mang ý nghĩa đáng chú ý với Diego Forlán, người tiếp quản đội tuyển Uruguay từ tháng 8/2026 sau khi Marcelo Bielsa rời vị trí. Trước đó, đội bóng của ông lần lượt thất bại 1-3 trước Nhật Bản, nhưng sau đó giành chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc và 6-1 trước Ấn Độ. Chiến thắng trước Argentina là trận thắng thứ ba liên tiếp của Uruguay dưới sự dẫn dắt của Forlán.

Bản sắc Uruguay trong triết lý của Forlán

Theo FIFA, sau bốn trận cầm quân, Forlán đang từng bước xây dựng một diện mạo mới cho đội tuyển. Lối chơi của Uruguay dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, chú trọng sự chắc chắn trong phòng ngự, tính kỷ luật chiến thuật và khả năng duy trì cự ly đội hình hợp lý.

Những cầu thủ như Lucas Torreira được trao vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Darwin Núñez tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trên hàng công. Đội bóng đề cao tinh thần tranh chấp, khả năng gây áp lực và sự gắn kết giữa các tuyến – những yếu tố vốn làm nên bản sắc của bóng đá Uruguay.

HLV Diego Forlán đang từng bước xây dựng lối chơi mới, dựa trên bản sắc truyền thống của bóng đá Uruguay (Ảnh: AP)

Sau trận thắng Argentina, Forlán cho biết việc đối đầu với những đội tuyển hàng đầu giúp các cầu thủ có thêm cơ hội kiểm chứng năng lực. Ông cũng thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt trong khả năng kiểm soát bóng và hoàn thiện cách triển khai tấn công.

Nhà cầm quân 47 tuổi hiện đồng thời dẫn dắt đội U20 Uruguay và dự kiến tiếp tục đảm nhiệm cả hai vai trò ít nhất đến tháng 3/2027, thời điểm Liên đoàn Bóng đá Uruguay tổ chức bầu cử. Với khởi đầu tích cực, Forlán đang hướng đến mục tiêu khôi phục những giá trị truyền thống, từng bước tạo dựng diện mạo mới cho đội tuyển trên hành trình chuẩn bị cho World Cup 2030.

Nguồn: FIFA