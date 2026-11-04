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Thể thao

Devon Conway vắng mặt ở trận gặp Ấn Độ

THIÊN BÌNH
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Devon Conway sẽ không góp mặt trong trận ODI đầu tiên giữa New Zealand và Ấn Độ sau khi bị chấn động não trong một tình huống va chạm với đồng đội Matt Henry khi tập luyện.

Devon Conway vắng mặt ở trận gặp Ấn Độ - Ảnh 1.

Devon Conway vắng mặt ở trận gặp Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Devon Conway gặp chấn thương trong buổi tập của đội tuyển New Zealand tại Eden Park, trước trận ODI đầu tiên gặp Ấn Độ ngày 4/11.

Theo thông tin từ Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC), Conway và Matt Henry cùng lao người để bắt bóng trong một buổi tập phòng ngự. Hai cầu thủ va chạm với nhau và lập tức được đội ngũ y tế kiểm tra tại sân.

Sau khi trải qua các bước đánh giá chấn thương vùng đầu, Conway được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Kết quả xác nhận tay đập New Zealand bị chấn động não, buộc anh phải vắng mặt ở trận mở màn loạt năm trận ODI với Ấn Độ.

Trong khi đó, Matt Henry cũng được theo dõi sức khỏe. Khả năng ra sân của anh vẫn đang được xem xét trước trận đấu.

Đội trưởng Mitchell Santner đã lựa chọn Tim Seifert thay thế Conway trong đội hình. New Zealand cũng đang thiếu hai cầu thủ quan trọng khác là Rachin Ravindra và Mark Chapman vì chấn thương vai và gân kheo.

Trước đó, Ấn Độ vừa giành chiến thắng 3-2 trong loạt trận T20 với New Zealand. Loạt năm trận ODI sắp tới là dịp để đội tuyển Ấn Độ tiếp tục chuẩn bị cho World Cup Cricket 2027.

Chấn thương của Conway là tổn thất đáng kể đối với New Zealand trước cuộc đối đầu với đối thủ mạnh đến từ Nam Á.

Nguồn: Reuters, ICC

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