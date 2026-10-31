Prasidh Krishna vắng mặt ở loạt trận ODI giữa Ấn Độ và New Zealand (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Hội đồng Cricket Ấn Độ (BCCI) ngày 30/10, Prasidh Krishna chưa đạt yêu cầu thể lực để trở lại thi đấu. Tay ném thuận tay phải cần thêm thời gian tập luyện nhằm lấy lại khối lượng vận động cần thiết.

Vận động viên 30 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. Anh được dự kiến tham gia đội tuyển Ấn Độ A ở trận đấu bốn ngày cuối cùng với New Zealand A, nếu vượt qua đánh giá thể lực trước khi trở lại sân đấu. Đây cũng là cơ hội để Krishna tích lũy thời gian thi đấu, hướng đến loạt hai trận Test giữa hai đội.

Trong khi đó, Mohammed Siraj sẽ gia nhập đội tuyển Ấn Độ A để chuẩn bị cho các trận đấu tập. Còn Nitish Kumar Reddy tiếp tục ở lại đội tuyển quốc gia và dự trận ODI đầu tiên với New Zealand ngày 4/11 tại Auckland.

Ấn Độ vừa giành chiến thắng trong loạt năm trận T20 quốc tế với New Zealand, sau khi thắng liên tiếp ba trận gần nhất.

Nguồn: Reuters, ICC