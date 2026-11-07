Decathlon – thương hiệu thể thao toàn cầu đến từ Pháp, chính thức khai trương cửa hàng thứ 10 tại Tầng Trệt, Trung tâm thương mại GO! Dĩ An (Bình Dương). Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hiện diện tại khu vực Bình Dương, sự kiện còn là cột mốc đặc biệt trong hành trình 7 năm phát triển mạng lưới bán lẻ của Decathlon tại Việt Nam (2019–2026), đồng thời hòa cùng dấu ấn 50 năm hình thành và phát triển của thương hiệu trên toàn cầu.

Với không gian mua sắm hiện đại, danh mục sản phẩm phong phú và hàng loạt hoạt động, ưu đãi hấp dẫn trong dịp khai trương, sắc xanh đặc trưng của Decathlon nay đã có mặt tại Dĩ An, tiếp tục sứ mệnh đưa thể thao chất lượng chuẩn Pháp, giá thành dễ tiếp cận đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

Sự kiện khai trương cửa hàng thứ 10 của Decathlon tại Việt Nam diễn ra tại TTTM GO! Dĩ An Bình Dương

Cột mốc thứ 10: Đưa thể thao chuẩn Pháp đến vùng kinh tế vệ tinh sôi động

Kể từ khi khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019, Decathlon không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối, từng bước hiện thực hóa triết lý "We Make Sports Accessible For The Many! " (Thể thao cho tất cả - Tất cả vì thể thao). Gần nửa thế kỷ phát triển trên toàn cầu, thương hiệu luôn theo đuổi mục tiêu giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thể thao chất lượng, chứng minh rằng việc đầu tư cho sức khỏe và niềm đam mê vận động với những sản phẩm chuẩn quốc tế không nhất thiết phải đi cùng chi phí đắt đỏ.

Tiếp nối hành trình đó, Decathlon lựa chọn Dĩ An – khu vực cửa ngõ kinh tế năng động kết nối Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh – làm điểm đặt chân cho cửa hàng thứ 10 tại Việt Nam. Với nhịp sống đô thị sôi động cùng sự hiện diện của đông đảo cư dân trẻ, người lao động và các gia đình hiện đại, Dĩ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối mới giữa Decathlon và cộng đồng yêu thể thao. Sự xuất hiện của cửa hàng Decathlon Dĩ An không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm thể thao chất lượng mà còn mang đến thêm lựa chọn mua sắm, trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe cho người dân địa phương.

Nhận định về cột mốc chiến lược này, ông Gregory Fontugne – Giám đốc Khối Cửa hàng Decathlon Việt Nam chia sẻ: "Khai trương cửa hàng thứ 10 đúng vào dịp kỷ niệm 7 năm Decathlon đặt chân vào thị trường bán lẻ Việt Nam và 50 năm hình thành và phát triển trên toàn cầu là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết bền bỉ của chúng tôi với cộng đồng nơi đây. Việc hiện diện lần đầu tiên tại Dĩ An – Bình Dương không đơn thuần là mở thêm một điểm bán, mà còn là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xóa bỏ rào cản về chi phí, giúp các sản phẩm thể thao chất lượng chuẩn Pháp trở nên gần gũi và phù hợp hơn với ngân sách của mọi người dân và gia đình Việt."

Ông Gregory Fontugne – Giám đốc Khối cửa hàng Decathlon Việt Nam chia sẻ tại lễ khai trương

Không gian 472m² gói trọn thế giới 60+ môn thể thao: "Chất lượng Pháp – Mức giá Việt Nam"

Không gian cửa hàng sẵn sàng phục vụ khách hàng trước giờ chính thức khai trương

Không chỉ ghi dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng mạng lưới bán lẻ, Decathlon Dĩ An còn hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm và khám phá thể thao đầy hứng khởi cho cộng đồng địa phương. Tọa lạc tại vị trí thuận tiện ở Tầng Trệt Trung tâm thương mại GO! Dĩ An, cửa hàng sở hữu diện tích 472m² với không gian được bài trí khoa học, tối ưu trải nghiệm mua sắm cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ với hơn 60 bộ môn thể thao đa dạng: từ những hoạt động rèn luyện quen thuộc thường nhật như chạy bộ, bóng đá, cầu lông, bơi lội và thể hình đến các bộ môn khám phá ngoài trời như trekking, leo núi và cắm trại. Dù là người mới bắt đầu hành trình vận động, người yêu thích tập luyện thường xuyên hay gia đình muốn cùng nhau khám phá một môn thể thao mới, khách hàng đều có thể tìm thấy những lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

Cửa hàng quy tụ phong phú các dòng sản phẩm nổi bật của Decathlon như kính bơi tròng kính có độ cận và tính năng chống đọng sương, trang phục bơi chống nắng, áo khoác gió Helium siêu nhẹ, đồ chạy bộ chuyên dụng, đồ leo núi trekking cùng hàng loạt phụ kiện thể thao tiện dụng. Với nhiều sản phẩm có mức giá chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, Decathlon tiếp tục khẳng định triết lý mang đến những giải pháp thể thao chất lượng, thiết thực và dễ tiếp cận, để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình vận động theo cách riêng.

Trải nghiệm mua sắm tại Decathlon Dĩ An càng thêm thú vị và trọn vẹn với sự đồng hành của đội ngũ tư vấn tận tâm, mang sắc xanh đặc trưng cùng tinh thần năng động, nhiệt huyết và am hiểu kỹ thuật. Luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kiến thức và tư vấn những giải pháp thể thao phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, đội ngũ nhân viên Decathlon góp phần biến mỗi chuyến ghé thăm cửa hàng thành một hành trình khám phá đầy hứng khởi, nơi ai cũng có thể tìm thấy cảm hứng và niềm vui vận động theo cách riêng.

Decathlon mang đến trải nghiệm mua sắm thể thao thân thiện, thuận tiện và trọn vẹn cho mọi khách hàng

Chia sẻ về sứ mệnh của Decathlon tại thị trường mới, ông Bảo Adams – Giám đốc Cửa hàng Decathlon Dĩ An (Store Director) nhấn mạnh: "Mục tiêu trong suốt 50 năm qua của Decathlon là mang thể thao và sức khỏe đến với tất cả mọi người. Điều này đã và đang được hiện thực hóa tại hơn 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và mục tiêu ấy vẫn không thay đổi tại Việt Nam. Với cửa hàng tại Dĩ An, chúng tôi tự hào mang đến hơn 60 bộ môn thể thao cùng tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ sắc xanh, sẵn sàng đồng hành cùng người dân địa phương để biến việc rèn luyện thể chất thành niềm vui mỗi ngày."

Giám đốc Cửa hàng Decathlon Dĩ An chia sẻ niềm tự hào mang thể thao đến gần hơn với mỗi gia đình Việt

Tưng bừng lễ hội khai trương: Bùng nổ quà tặng và ưu đãi kép

Chào đón những vị khách đầu tiên tại Bình Dương, Decathlon Dĩ An khuấy động không khí khai trương với chuỗi hoạt động tương tác, minigame thú vị cùng hàng loạt quà tặng và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách tham quan:

Ba lô miễn phí cho 50 khách hàng đầu tiên (07 – 08/11): Tặng ngay 01 ba lô Decathlon cho 50 khách hàng đầu tiên ghé thăm cửa hàng mỗi ngày, hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu hóa đơn mua sắm.

Tặng ngay 01 ba lô Decathlon cho 50 khách hàng đầu tiên ghé thăm cửa hàng mỗi ngày, hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu hóa đơn mua sắm. Minigame "Chơi vui – Nhận voucher" (07 – 08/11): Với mỗi hóa đơn mua sắm bất kỳ, khách hàng nhận 01 lượt tham gia thử thách và có cơ hội nhận voucher hấp dẫn trong hai khung giờ vàng 09:00 – 12:00 và 18:00 – 21:00.

Với mỗi hóa đơn mua sắm bất kỳ, khách hàng nhận 01 lượt tham gia thử thách và có cơ hội nhận voucher hấp dẫn trong hai khung giờ vàng 09:00 – 12:00 và 18:00 – 21:00. Ưu đãi Rinh quà thể thao (07 – 11/11): Tặng 01 túi mua sắm Decathlon (trị giá 20.000 đồng) cho hóa đơn từ 299.000 đồng và 01 ba lô thể thao 17L (trị giá 245.000 đồng) cho hóa đơn từ 499.000 đồng.

Hoạt động mua sắm và trải nghiệm diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi

Với loạt hoạt động sôi động cùng ưu đãi đặc biệt, ngày hội khai trương cửa hàng Decathlon Dĩ An đánh dấu màn chào sân đầy náo nhiệt tại khu vực Bình Dương, mở ra hành trình mang đến những trải nghiệm mua sắm và khám phá thể thao thú vị cho mọi gia đình.

Đội ngũ Decathlon Dĩ An chào đón nồng nhiệt những vị khách hàng đầu tiên ghé thăm cửa hàng