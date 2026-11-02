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Thời sự

Đặt an toàn PCCC lên hàng đầu tại các nhà xưởng dịp cuối năm

BÍCH VÂN, NGUYỄN QUỐC, MINH KHANG
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(HTV) - Trong giai đoạn tăng tốc sản xuất cuối năm, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đang dồn lực tăng ca, đồng thời thắt chặt công tác PCCC. Công an TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng phương châm "4 tại chỗ", lấy phòng ngừa làm chính để bảo vệ an toàn cho người lao động.

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm PCCC mùa cao điểm sản xuất

Nhằm kịp tiến độ các đơn hàng cuối năm, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang dồn toàn lực tăng ca và đẩy mạnh sản xuất.

Đặt an toàn PCCC lên hàng đầu tại các nhà xưởng dịp cuối năm - Ảnh 1.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng được các đơn vị đặc biệt chú trọng tại TP. Hồ Chí Minh

Đi đôi với tốc độ vận hành, công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Công an TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác phòng ngừa nguy cơ cháy nổ theo phương châm "4 tại chỗ", lấy phòng ngừa làm chính nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục và an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Theo bà Đỗ Thị Lắm - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Response Việt Nam, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an địa phương rà soát công tác an toàn PCCC. Nhằm bảo đảm kỷ luật lao động, công nhân bắt buộc tuân thủ đúng các quy định an toàn cháy nổ. Doanh nghiệp sẽ kiên quyết áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với các trường hợp vi phạm.

Áp lực an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất và khu vực nhà trọ công nhân

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đang quản lý gần 4.000 cơ sở kinh doanh, sản xuất, trong đó chiếm phần lớn là các doanh nghiệp chế biến gỗ.

Đặt an toàn PCCC lên hàng đầu tại các nhà xưởng dịp cuối năm - Ảnh 2.

Sự gia tăng của các cơ sở chế biến gỗ kéo theo nguy cơ mất an toàn PCCC cao điểm cuối năm

Sự phát triển của ngành chế biến gỗ kéo theo sự hình thành hàng loạt cơ sở sản xuất hóa chất và bao bì phụ trợ. Thực tế này đang làm gia tăng rõ rệt nguy cơ mất an toàn PCCC trên địa bàn, đòi hỏi công tác giám sát phải được siết chặt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Doanh nghiệp rất chú trọng công tác PCCC và thường xuyên tổ chức diễn tập tại cơ sở. Đồng thời, chúng tôi ứng dụng công nghệ hiện đại, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Cán bộ Quản lý hành chính, phụ trách công tác PCCC Công ty Hóa chất Yu-Hu

Tại các khu vực tập trung đông khu công nghiệp, số lượng nhà trọ dành cho công nhân cũng gia tăng nhanh chóng. Thực tế này kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn cháy nổ do mật độ sinh sống cao. Nhằm hạn chế tối đa sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đang liên tục rà soát, kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.

Đặt an toàn PCCC lên hàng đầu tại các nhà xưởng dịp cuối năm - Ảnh 3.

Cán bộ Công an kiểm tra trang thiết bị và tuyên truyền, nhắc nhở công tác PCCC tại cơ sở

Anh Lê Văn Ngọc - hiện đang sinh sống tại phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, cho biết do người dân đi làm vắng vào ban ngày, ban quản lý nhà trọ phải tăng cường rà soát và kiểm tra an toàn trong thời gian này. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC tại chỗ, chủ trọ cũng thường xuyên nhắc nhở người thuê tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống cháy nổ.

Quyết liệt xử lý vi phạm và khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Địa bàn hiện có gần 600 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định PCCC. Công an cấp xã đang siết chặt kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp tái hoạt động trái phép. Song song đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết an toàn và nhân rộng các mô hình PCCC cơ sở như 'Tổ liên gia an toàn PCCC', 'Nhà tôi 4 có'.
Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 (PC07), Công an TP. Hồ Chí Minh
Đặt an toàn PCCC lên hàng đầu tại các nhà xưởng dịp cuối năm - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động kiểm tra hệ thống điện và bảo đảm an toàn PCCC dịp cao điểm cuối năm

Trong những tháng cao điểm cuối năm, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động tự kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện, máy móc vận hành. Doanh nghiệp tuyệt đối không câu mắc điện tùy tiện hoặc vận hành thiết bị trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất cần thay đổi tư duy sắp xếp kho bãi khoa học, bảo đảm lối thoát nạn luôn thông thoáng để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

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