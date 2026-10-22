Trong ánh đèn đêm, nhịp chính vòm thép của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hiện rõ giữa hai bờ. Bên dòng sông, những người tình cờ đi ngang hoặc chủ ý tìm đến đều có lý do riêng để dừng chân, quan sát.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thành hình

Những ngày qua, hình ảnh nhịp vòm thép bắc ngang sông Sài Gòn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Từ một công trình được theo dõi qua báo chí, cây cầu dần hiện diện trước mắt những người thường xuyên đi ngang khu vực Bến Bạch Đằng và cả những người tình cờ tìm đến. Trong ánh đèn đêm, kết cấu vòm nổi bật giữa hai bờ, những dải sáng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh mới bên dòng sông quen thuộc.

Tranh thủ dừng chân sau chuyến chở khách, anh Phạm Hữu Nguyên bất ngờ khi nhận ra cây cầu ngoài đời lớn hơn những hình ảnh từng xem trên báo chí

Với anh Phạm Hữu Nguyên - Tài xế xe công nghệ, sinh sống tại phường Tân Sơn Nhất, cuộc gặp gỡ với cây cầu bắt đầu từ một chuyến xe. Sau khi chở khách, anh có dịp đi ngang khu vực và quyết định dừng lại để quan sát. Dù đã biết đến dự án từ trước, hình ảnh ngoài đời vẫn khiến anh ngạc nhiên. Ở đó, anh Nguyên thổ lộ: "Nhìn ở ngoài nó to hơn trên hình".

Điều khiến anh bất ngờ không nằm ở những thông số kỹ thuật, mà ở khoảng cách giữa điều từng hình dung qua hình ảnh và những gì đang hiện ra trước mắt. Càng đến gần, anh càng cảm nhận rõ quy mô của nhịp vòm thép. Sự tò mò ban đầu đã khiến chuyến xe thường ngày có thêm một điểm dừng ngoài dự kiến

Cũng từng khó hình dung về cây cầu, chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, là chủ một quán phở tại phường Cầu Kiệu, lại có một cách theo dõi công trình khác. Khoảng 5 giờ 30 mỗi sáng, chị đi ngang khu vực này trên đường đến nơi bán phở ở Cầu Kiệu. Chị đã nhiều lần nhìn thấy thông tin về dự án nhưng vẫn tự hỏi cây cầu sẽ có hình dáng ra sao. Chị Nguyên nhớ lại: "Cầu đi bộ là sao, không hình dung ra được".

Chỉ đến khi đọc thông tin về việc lai dắt kết cấu cầu về vị trí lắp đặt, chị mới bắt đầu hình dung rõ hơn. Từ đó, mỗi lần đi ngang, chị lại quan sát công trình với sự chờ đợi. Sáng 21/10, chị nhận ra kết cấu cầu đã được xoay ngang, chuẩn bị cho công đoạn hợp long. Chị tranh thủ dừng lại xem, rồi tiếp tục đến quán phở. Đợi công việc ổn định và bếp trưởng có mặt, chị mới quay trở lại bờ sông để ghi hình.

Dù bỏ lỡ một số thời điểm quan trọng, chị vẫn trở lại vào buổi chiều, rồi tiếp tục ra ngắm cầu khi trời tối. Với chị, được tận mắt chứng kiến công trình dần thành hình đã là một kỷ niệm đáng giữ. Chị Nguyên bộc bạch: "Bất kể lúc nào mình có thể có mặt được thì mình cứ có mặt".

Với du khách Lanna, cây cầu dành riêng cho người đi bộ gợi mở kỳ vọng về một không gian dạo chơi, thư giãn và trải nghiệm dòng sông Sài Gòn

Niềm háo hức ấy cũng xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ tình cờ. Chị Lanna - Du khách sinh sống tại Trung Quốc, đã ở TP. Hồ Chí Minh được năm ngày khi bắt gặp cây cầu trong lúc quay video. Quy mô công trình khiến chị bất ngờ. Khi biết đây là cây cầu dành cho người đi bộ, sự ngạc nhiên chuyển thành thích thú trước một không gian mà sau này du khách có thể tiếp cận bằng những bước chân.

Với bạn Lê Thị Diễm Hương - Sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Văn Hiến, hình dáng cây cầu lại là lý do khiến bạn muốn đến gần. Trong một lần ra khu vực ven sông để đi dạo, Hương bị thu hút bởi công trình và muốn tận mắt quan sát thay vì chỉ nhìn từ xa.

Mỗi người đến với cây cầu bằng một lý do khác nhau. Người tranh thủ giữa giờ làm, người dừng lại sau chuyến xe, người tình cờ bắt gặp trong hành trình du lịch, người tìm đến vì tò mò. Họ chưa thể bước lên công trình đang thi công, nhưng những lần dừng chân bên bờ sông đã phần nào hé lộ sức hút của một không gian công cộng trong tương lai.

Một cây cầu gợi bao liên tưởng

Nhìn từ hai bờ sông, nhịp vòm thép của cây cầu mang hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, một hình ảnh gắn với vùng sông nước Nam Bộ. Đằng sau hình thức kiến trúc ấy, những người được hỏi lại có những liên tưởng khác nhau, bắt nguồn từ vốn sống và cách cảm nhận riêng.

Anh Phạm Hữu Nguyên cho biết từng nghe nhắc đến hình tượng lá dừa nước trong thiết kế. Với anh, chi tiết ấy gợi nghĩ đến nét truyền thống của miền Tây. Đó là một sự liên hệ khá giản dị, xuất phát từ loài cây quen thuộc trong hình dung của anh về vùng đất này.

Trong khi đó, khi được giới thiệu về cảm hứng lá dừa nước, bạn Lê Thị Diễm Hương lại nghĩ đến chiếc xuồng ở miền Tây, hình ảnh gắn với việc di chuyển trên những dòng sông, con rạch. Liên tưởng của Hương không đi sâu vào những đường nét kiến trúc, mà bắt đầu từ một phương tiện rất quen thuộc của đời sống sông nước.

Cùng học ngành Du lịch tại Trường Đại học Văn Hiến, bạn Cao Thị Minh Phương lại liên hệ hình tượng cây dừa với con người miền Tây. Trong cảm nhận của Phương, đó là những con người "thật thà, chất phác, dễ thương".

Từ sự tò mò về hình dáng công trình, bạn Diễm Hương và Minh Phương tìm đến bờ sông để tận mắt cảm nhận diện mạo mới của Thành phố

Từ lá dừa nước đến chiếc xuồng, rồi những nét tính cách của người dân Nam Bộ, các liên tưởng không hoàn toàn giống nhau. Chính sự khác biệt ấy tạo nên một cách tiếp cận gần gũi với hình tượng thiết kế: mỗi người tìm thấy trong dáng cầu một chi tiết gợi nhớ từ những điều từng biết, từng gặp hoặc từng hình dung về văn hóa Nam Bộ.

Nếu những người trẻ nhìn cây cầu qua hình tượng kiến trúc, ký ức của chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên lại trở về với những chuyến phà từng qua lại trên khúc sông này. Nhắc đến một thời việc qua sông gắn với nhu cầu đi lại và mưu sinh, chị thổ lộ: "Ngày xưa, cũng khúc sông này, chiếc phà đi qua đi lại để nối liền".

Trong ký ức chị, những chuyến phà mang nhiệm vụ rất thực tế: đưa người từ bờ này sang bờ kia, phục vụ công việc và cuộc sống thường ngày. Còn cây cầu đi bộ đang thành hình khiến chị nghĩ đến một nhu cầu khác của đô thị, khi người dân có thể tìm đến dòng sông để tham quan, thư giãn và ngắm cảnh.

Thuộc "thế hệ 7X", chị Nguyên đã chứng kiến nhiều thay đổi trong đời sống, từ những năm tháng còn mộc mạc, đơn sơ đến thời kỳ máy tính, Internet rồi trí tuệ nhân tạo trở nên quen thuộc. Với chị, mỗi giai đoạn đều có những điều mới mẻ đáng ghi nhớ. Cây cầu xuất hiện giữa dòng sông hôm nay cũng góp thêm một hình ảnh vào hành trình chứng kiến sự thay đổi ấy.

Dù bận mưu sinh, chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên vẫn nhiều lần trở lại bờ sông để lưu giữ khoảnh khắc cây cầu dần thành hình

Từ những ký ức riêng, câu chuyện trở lại với kỳ vọng của những người đang đứng trước công trình. Dưới góc nhìn của một tài xế thường xuyên di chuyển trên đường phố, anh Phạm Hữu Nguyên cho rằng cây cầu dành riêng cho người đi bộ là một ý tưởng độc đáo.

Anh hình dung nơi đây có thể trở thành điểm đến để mọi người đi dạo, chụp ảnh và tham quan. Theo anh, sự xuất hiện của cây cầu cũng có khả năng tạo thêm sức hút đối với khách du lịch khi đến TP. Hồ Chí Minh.

Suy nghĩ ấy gặp một điểm chung với sự thích thú của chị Lanna khi biết công trình dành cho người đi bộ. Thay vì chỉ quan sát dòng sông từ ven bờ, du khách có thể kỳ vọng vào một trải nghiệm khác khi cây cầu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tuy vậy, những mong đợi ấy vẫn thuộc về tương lai. Sau ngày hợp long 21/10, cây cầu còn trong quá trình thi công, hoàn thiện. Không gian đi bộ, tham quan và những hoạt động trên cầu chỉ có thể trở thành trải nghiệm thực tế khi công trình đáp ứng các điều kiện đưa vào khai thác.

Ở thời điểm hiện tại, điều dễ nhận thấy qua những cuộc trò chuyện là sự quan tâm dành cho một công trình đang thành hình. Cây cầu khiến người qua đường dừng chân, người trẻ muốn đến gần, du khách tò mò và những người từng gắn bó với dòng sông nhớ lại chuyện cũ.

Với chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, cuộc hẹn bên sông còn tiếp tục đến tận buổi tối, sau những giờ bán phở. Chị vẫn muốn ngắm cây cầu trong ánh đèn, dù đã lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hợp long.

Còn với những người vừa lần đầu nhìn thấy công trình, những khung hình bên bờ sông có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc hẹn khác. Khi cây cầu đón những bước chân đầu tiên, dòng sông quen thuộc sẽ có thêm một cách để người dân và du khách đến gần, cảm nhận và lưu giữ những kỷ niệm của riêng mình.