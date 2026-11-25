Cam kết đưa ra trong bối cảnh hơn 5,5 triệu người Mỹ mất quyền hưởng trợ cấp thực phẩm và giá thực phẩm tiếp tục gia tăng trước mùa lễ hội cuối năm.

Kể từ khi Đạo luật To và Đẹp (OBBBA) của ông Trump được thông qua vào tháng 7/2025, Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), thường được gọi là tem phiếu thực phẩm, bị cắt giảm ngân sách 187 tỷ USD, tương đương khoảng 17%.

Số người được hưởng trợ cấp giảm trong lúc giá thực phẩm gia tăng, một phần do cuộc chiến với Iran và giá dầu diesel tăng cao, khiến các ngân hàng thực phẩm tiếp tục đối diện với nhu cầu cứu trợ rất lớn trước Lễ Tạ ơn (26/11).

Lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ – bang New York) cam kết rằng các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ chống lại chính sách cắt giảm trợ cấp thực phẩm, thuế quan, chiến tranh và những chính sách khác của ông Trump đang gây áp lực tài chính lên người dân Mỹ.

Lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ – bang New York) cũng kêu gọi đảo ngược các khoản cắt giảm, mặc dù cả hai nhà lãnh đạo chưa đưa ra chiến lược lập pháp cụ thể.

Hôm 18/11 vừa qua, hơn 200 hạ nghị sĩ Dân chủ đã ký thư gửi Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, yêu cầu hủy bỏ một quy định được cho là có thể ảnh hưởng đến quyền hưởng trợ cấp SNAP của 6,3 triệu người. Quy định này nhằm hạn chế cơ chế tự động xác định tư cách hưởng trợ cấp thực phẩm đối với những gia đình đang nhận trợ cấp tiền mặt từ một chương trình an sinh xã hội khác.

Ngoài việc cắt giảm ngân sách, đạo luật năm 2025 còn chuyển một phần trách nhiệm tài trợ SNAP sang các bang, làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách địa phương. Đảng Dân chủ đang đề nghị trì hoãn hai năm việc chuyển giao một phần chi phí này.

Tuy nhiên, dù kiểm soát cả hai viện Quốc hội, đảng Dân chủ chưa có đủ hai phần ba số phiếu cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump. Ông Trump từng tuyên bố có ý định phủ quyết các dự luật do phe Dân chủ thông qua, khiến kế hoạch khôi phục đầy đủ chương trình trợ cấp thực phẩm có thể gặp trở ngại.

Nguồn: https://baotintuc.vn/dang-dan-chu-cam-ket-khoi-phuc-tro-cap-thuc-pham-cho-hang-trieu-nguoi-my-post1405790.html