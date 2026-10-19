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Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Tại Sao Nhập Ngũ 2026, đội Sóng Thép của Châu Bùi và Erik khuấy động hội thao chèo thuyền bằng chiến thuật phá bĩnh đối thủ. Dù liên tục tạo tình huống dở khóc dở cười, đội vẫn không thể bứt phá và phải chấp nhận kết quả xếp chót. Trong khi đó, màn đổ bộ đường biển gây ấn tượng với loạt góc quay hoành tráng.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền Sao Nhập Ngũ nhưng vẫn về chót

Bước vào hội thao chèo thuyền của Sao Nhập Ngũ, các đội phải phối hợp nhịp nhàng để vượt quãng đường thi đấu, hoàn thành các vòng chèo và đưa cờ về đích. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào sức lực mà còn đòi hỏi sự ăn ý, khả năng điều hướng và bản lĩnh của người chỉ huy.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 1.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 2.

Đội Châu Bùi - Erik mang tên Sóng Thép, hô vang khẩu hiệu “Lướt sóng ra khơi” trước khi bước vào hội thao chèo thuyền (Ảnh: Viettel Media)

Đội Châu Bùi - Erik chọn tên Sóng Thép cùng khẩu hiệu “Lướt sóng ra khơi”, thể hiện quyết tâm trước giờ tranh tài. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào đường đua, các thành viên còn khiến cuộc thi thêm náo loạn với những màn phá bĩnh đối thủ.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 3.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 4.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 5.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 6.

Các đội tập trung phối hợp nhịp nhàng, nghiêm túc thực hiện từng nhịp chèo để hoàn thành phần thi (Ảnh: Viettel Media)

Đội thừa nhận có lúc hất nước, chặn đường, khiến thuyền của các đội khác bị ảnh hưởng. Những tình huống này tạo nên không khí cạnh tranh hài hước, đồng thời khiến phần thi trở nên khó đoán hơn. Châu Bùi và Erik còn tự nhận đội mình chính là “thử thách” của cuộc thi.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 7.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 8.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 9.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 10.

Đội Châu Bùi - Erik liên tục tạo tình huống hài hước khi hất nước, cản đường các đội đối thủ trong lúc tranh tài (Ảnh: Viettel Media)

Thế nhưng, sự tinh nghịch không giúp Sóng Thép giành lợi thế trên đường đua. Dù khuấy động hội thao, đội Châu Bùi - Erik vẫn về đích ở vị trí cuối cùng. Kết quả trái ngược với khí thế ban đầu trở thành điểm nhấn giải trí của Sao Nhập Ngũ 2026.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 11.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 12.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 13.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 14.

Dù đầy khí thế với khẩu hiệu “Lướt sóng ra khơi”, đội Sóng Thép vẫn về đích cuối cùng trong hội thao chèo thuyền (Ảnh: Viettel Media)

Mãn nhãn với huấn luyện đổ bộ đường biển tại Sao Nhập Ngũ 2026

Rời không khí hài hước của hội thao, Sao Nhập Ngũ 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với nội dung huấn luyện đổ bộ đường biển. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ được quán triệt yêu cầu về sức khỏe và quy tắc an toàn trong điều kiện nắng nóng, hoạt động trên biển.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 15.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 16.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 17.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 18.

Các chiến sĩ chuẩn bị lên tàu, cơ động ra khu vực biển để thực hiện nội dung huấn luyện đổ bộ đường biển (Ảnh: Viettel Media)

Theo nội dung huấn luyện, đổ bộ đường biển là giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến công, nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ phía trước và tạo điều kiện để lực lượng phía sau triển khai nhiệm vụ. Các chiến sĩ thực hành tiếp cận bờ, tổ chức đội hình và phối hợp theo yêu cầu.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 19.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 20.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 21.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 22.

Các chiến sĩ phối hợp triển khai đội hình, thực hành tiếp cận và tiến lên bãi biển theo yêu cầu nhiệm vụ (Ảnh: Viettel Media) 

Những góc quay từ ngoài khơi đến thời điểm lực lượng tiến lên bãi biển tạo cảm giác mạnh mẽ, dồn dập. Hình ảnh các chiến sĩ cơ động, bám sát đội hình và phối hợp thực hiện nhiệm vụ cũng cho thấy yêu cầu cao về kỷ luật, thể lực và tinh thần đồng đội.

Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 23.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 24.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 25.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 26.
Đội Châu Bùi - Erik quậy tưng hội thao chèo thuyền nhưng vẫn xếp chót | Sao Nhập Ngũ 2026 - Ảnh 27.

Những bước cơ động trên bờ đòi hỏi các chiến sĩ duy trì đội hình, hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện (Ảnh: Viettel Media)

Từ màn chèo thuyền đầy tiếng cười đến nội dung đổ bộ đường biển giàu tính chuyên môn, tập phát sóng mang đến hai sắc thái khác biệt. Qua đó, Sao Nhập Ngũ 2026 vừa khai thác những khoảnh khắc gần gũi của dàn nghệ sĩ, vừa giúp khán giả hiểu thêm về các nội dung huấn luyện trong môi trường quân đội.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=HiEJTFa1nA8

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