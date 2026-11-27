Nhưng với giới chuyên môn, TP. Hồ Chí Minh (ngoài lợi thế chủ nhà còn có sự bổ sung lực lượng từ các đoàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ) còn có thể tạo một dấu ấn mới khi rất có thể sẽ giành lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng sau 6 kỳ liên tiếp đứng sau Hà Nội (từ kỳ 4 - năm 2002 đến nay; trước đó xếp đầu các năm 1985, 1990 và 1995).

Quân Đội cũng nhiều khả năng tiếp tục bảo vệ được vị trí thứ 3... lần thứ 10 liên tiếp (9 kỳ trước cùng chỉ xếp sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ đoàn CAND cũng như các tỉnh (nhất là các đại phương mới sáp nhập, lực lượng mạnh hơn).

Tính tới sáng nay, Công an nhân dân (tạm đứng thứ 4, tăng 6 bậc so với vị trí thứ 10 năm 2022) là đoàn có bước tiến rất đáng ghi nhận trong tốp 10 khi đã giành 29 HCV, vượt cả số HCV chung cuộc năm 2018 (23) và năm 2022 (22), dù Đại hội vẫn còn 2 tuần thi đấu nữa.

Ở nhóm sau, Cần Thơ, Vĩnh Long và Bắc Ninh - 3 đoàn sở hữu "thế và lực" mới sau sáp nhập tỉnh/thành cùng đang góp phần "làm mới" tốp 10. So với bảng chung cuộc 2022, Cần Thơ, Vĩnh Long và Bắc Ninh cùng đem lại nét mới, trong khi Thanh Hóa, Đồng Nai và Bình Dương (đã sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh) rời danh sách.

Thanh Hóa, giành hạng 4 ở cả 2 kỳ trước (chỉ sau Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quân Đội), hiện đứng 16 với 7 HCV, nguy cơ không có mặt trong tốp 10 khá cao. Đồng Nai từ hạng 6 năm 2022 cũng đã tạm rơi xuống 12 với 11 HCV, nhưng chỉ kém vị trí thứ 10 đúng 2 HCV.

Vĩnh Long tăng 18 bậc nếu đối chiếu theo tên đoàn, mức biến động lớn nhất trong tốp 10. Nguyên nhân chủ yếu do quy mô lực lượng đã thay đổi sau khi có thêm nguồn lực từ Bến Tre và Trà Vinh. Trong khi ấy, Cần Thơ cũng tắc tốc sau khi có thêm nguồn lực từ Sóc Trăng và Hậu Giang. Bắc Ninh cũng đang cho thấy sức mạnh mới sau khi có thêm nguồn lực từ Bắc Giang.

Hàng loạt biến động khác sẽ diễn ra trên Bảng xếp hạng của Đại hội lần này, đánh dấu sự khởi đầu mới, và "bản đồ thể thao thành tích cao" mới của thể thao Việt Nam!