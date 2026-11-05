Đại biểu Quốc hội đề xuất phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính

Cần đánh giá mức phạt dựa trên tính chất, mức độ vi phạm

Chiều 4/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Góp ý về mức phạt tiền tại Điều 24 và Điều 25 của dự thảo luật, một số đại biểu đồng tình với đề xuất điều chỉnh mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng việc tăng mức phạt cần đi đôi với khả năng thực thi, tránh trường hợp mức phạt quá cao nhưng không bảo đảm khả năng thi hành quyết định xử phạt.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị Chính phủ khi quy định khung tiền phạt đối với từng lĩnh vực cần đánh giá tác động dựa trên ba yếu tố: mức độ nguy hiểm của hành vi, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng thực tế thi hành quyết định xử phạt.

Đồng thời, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục tình trạng ban đầu, xử lý ô nhiễm, phá dỡ công trình vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Cùng quan điểm về việc cần phân hóa mức độ vi phạm, đại biểu Lê Hữu Trí - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa kiến nghị mức phạt phải dựa trên đánh giá thực tiễn, phân biệt rõ giữa vi phạm lần đầu, vi phạm có tính chất cố ý, tái phạm và vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát toàn diện các khung tiền phạt, tránh tạo ra hậu quả bất lợi đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu Lê Hữu Trí - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Rà soát thời hiệu xử phạt, bảo đảm thống nhất quy định

Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, điểm a khoản 1 Điều 6 dự thảo luật quy định bốn lĩnh vực vi phạm hành chính có thời hiệu xử phạt là 3 năm. Một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các nhóm hành vi để quy định thời hiệu phù hợp với tính chất từng lĩnh vực.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cho rằng không nên áp dụng thời hiệu 3 năm đối với tất cả hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Theo đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát các hành vi thuộc những lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6, chỉ áp dụng thời hiệu 3 năm đối với các hành vi phức tạp, có tác động lớn đến trật tự xã hội, môi trường và cần nhiều thời gian để xác minh, giám định.

Phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết mức phạt được quy định trong dự thảo là mức tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định mức phạt cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ của từng hành vi, bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm khắc.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ quy định cho phép áp dụng mức phạt tiền cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố. Qua đó, bảo đảm cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước.