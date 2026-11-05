CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chính trị

Đại biểu Quốc hội đề xuất phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính

HOÀNG HƯƠNG, NGỌC TUẤN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát mức phạt tiền, thời hiệu xử phạt và phân loại hành vi vi phạm, bảo đảm tính răn đe, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Cần đánh giá mức phạt dựa trên tính chất, mức độ vi phạm

Chiều 4/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Góp ý về mức phạt tiền tại Điều 24 và Điều 25 của dự thảo luật, một số đại biểu đồng tình với đề xuất điều chỉnh mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính - Ảnh 1.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng việc tăng mức phạt cần đi đôi với khả năng thực thi, tránh trường hợp mức phạt quá cao nhưng không bảo đảm khả năng thi hành quyết định xử phạt.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị Chính phủ khi quy định khung tiền phạt đối với từng lĩnh vực cần đánh giá tác động dựa trên ba yếu tố: mức độ nguy hiểm của hành vi, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng thực tế thi hành quyết định xử phạt.

Đồng thời, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục tình trạng ban đầu, xử lý ô nhiễm, phá dỡ công trình vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Cùng quan điểm về việc cần phân hóa mức độ vi phạm, đại biểu Lê Hữu Trí - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa kiến nghị mức phạt phải dựa trên đánh giá thực tiễn, phân biệt rõ giữa vi phạm lần đầu, vi phạm có tính chất cố ý, tái phạm và vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát toàn diện các khung tiền phạt, tránh tạo ra hậu quả bất lợi đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính - Ảnh 3.

Đại biểu Lê Hữu Trí - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Rà soát thời hiệu xử phạt, bảo đảm thống nhất quy định

Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, điểm a khoản 1 Điều 6 dự thảo luật quy định bốn lĩnh vực vi phạm hành chính có thời hiệu xử phạt là 3 năm. Một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các nhóm hành vi để quy định thời hiệu phù hợp với tính chất từng lĩnh vực.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cho rằng không nên áp dụng thời hiệu 3 năm đối với tất cả hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính - Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Theo đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát các hành vi thuộc những lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6, chỉ áp dụng thời hiệu 3 năm đối với các hành vi phức tạp, có tác động lớn đến trật tự xã hội, môi trường và cần nhiều thời gian để xác minh, giám định.

Phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết mức phạt được quy định trong dự thảo là mức tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định mức phạt cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ của từng hành vi, bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm khắc.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức độ vi phạm khi xử phạt hành chính - Ảnh 5.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ quy định cho phép áp dụng mức phạt tiền cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố. Qua đó, bảo đảm cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước.

Tin liên quan

Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh trật tự

Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh trật tự

Sáng 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật an ninh, trật tự

Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật an ninh, trật tự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 5/11/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Xã hội 08:13 05/11/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cần Giờ từ xã lên phường, sẵn sàng phát triển đô thị biển

Xã hội 16:33 04/11/2026

(HTV) - Xã Cần Giờ đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi mô hình quản lý hành chính từ xã lên phường, hướng đến nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện chất lượng sống người dân.

Xem thêm