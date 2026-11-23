Sau hơn hai tuần đàm phán kéo dài quá hạn chót, Chủ tịch COP31 Murat Kurum tuyên bố các bên không thể thông qua thỏa thuận, đồng nghĩa các quyết định trong dự thảo văn kiện sẽ không được chấp thuận.

Đáng chú ý, bản dự thảo lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ Trái Đất đang trên đà vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, văn kiện này chỉ kêu gọi đẩy nhanh phát triển các công nghệ loại bỏ carbon để sau cùng có thể đảo ngược tình trạng trên, nhưng không đề cập nhiên liệu hóa thạch, vốn được giới khoa học khẳng định là tác nhân thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu.

Hội nghị COP31 không đạt được dự thảo thỏa thuận cuối cùng do bất đồng về nhiên liệu hóa thạch (Nguồn: AP)

Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, cùng các đồng minh đang phát triển vì thế đã đã bác bỏ dự thảo này. Dù không đạt được tuyên bố chính trị, theo giới chuyên gia, sự kiện này không hủy bỏ các nghĩa vụ pháp lý đã được thống nhất tại các kỳ họp trước đó, cũng như không xóa bỏ khung kỹ thuật và pháp lý hiện hành về hành động khí hậu đa phương.