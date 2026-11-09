Công nghệ SCADA lần đầu áp dụng tại Việt Nam vận hành dự án ngăn triều

Để ngăn triều cường từ sông Sài Gòn và sông Soài Rạp tràn vào kênh rạch nội đô, dự án đã xây dựng 6 cống lớn và 2 cống khẩu độ 10 m, kết hợp hơn 6 km đê bao và 41 cống nhỏ dưới đê. Toàn bộ thiết bị tại các công trình được kết nối, truyền dữ liệu về phòng điều khiển trung tâm SCADA đặt tại Cống ngăn triều Tân Thuận để vận hành đồng bộ tất cả các hạng mục kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570 km².

Trong đợt vận hành thử dự kiến từ ngày 23 đến 27/11, nhà đầu tư sẽ đóng toàn bộ 8 cống lớn và 41 cống nhỏ để rà soát các điểm hở dọc tuyến kè hiện hữu, kịp thời báo cáo thành phố khắc phục giảm ngập triệt để

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Tân Thành

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 4, phường Tân Thành.

Hoạt động là sự lan tỏa tình đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng cơ hội an cư cho người lao động

Một căn nhà phù hợp với thu nhập không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là nền tảng để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố. Trước áp lực giá nhà, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, đặc biệt là nhà ở cho thuê, bài toán an cư vẫn đang là nỗi trăn trở của hàng triệu người dân. Giải pháp để những mục tiêu phát triển nhà ở được chuyển hóa thành những mái ấm có chi phí phù hợp cho người dân, là nội dung trọng tâm của hương trình "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" tháng 11/2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê".

Giai đoạn 2026 – 2030, TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển hơn 181 ngàn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 8/11/2026.



