Công Huy liên tiếp ghi điểm nhờ khả năng quan sát nhanh nhạy tại Song tài thách đấu 2

Tập 28 "Song tài thách đấu 2" tiếp tục mang đến những màn tranh tài hài hước. Ở vòng thi "Thử tài thách trí", các nghệ sĩ thử sức với trò chơi "Đấu đá lẫn nhau". Nhiệm vụ là phải nhận diện những hình ảnh được phóng to trên màn hình.

Góp mặt trong tập phát sóng là bốn diễn viên Vũ Phương Linh, Hứa Minh Đạt, Lê Trang và Công Huy

Tuy luật chơi khá đơn giản, thử thách lại không dễ dàng như tưởng tượng. Bởi nhìn ra hình ảnh là một chuyện, gọi đúng tên lại là chuyện khác. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, Hứa Minh Đạt tự tin đoán đó là khủng long. Tuy nhiên, đáp án đúng là cá sấu được đưa ra bởi Công Huy.

Công Huy nhanh tay giành điểm đầu tiên

Tiếp đến, hình ảnh ống bơm xe đạp xuất hiện trên màn hình. Lê Trang lập tức liên tưởng đến dây nhảy. Tuy nhiên, đáp án đúng lại lần nữa được đưa ra bởi Công Huy. Nhờ vậy, nam diễn viên tiếp tục ghi thêm điểm.

Không phải câu hỏi nào cũng dễ dàng được giải đáp. Chẳng hạn, hình ảnh cây kéo khiến các nghệ sĩ liên tưởng đến đủ thứ. Người đoán đồng hồ, người nghĩ đến lego. Thậm chí, chiếc kéo còn bị gọi thành tua vít. Đáp án chính xác được tìm ra sau nhiều lần suy đoán

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh củ gừng tiếp tục làm khó dàn khách mời. Có người nhìn ra bàn tay, người khác lại nghĩ đến nấm tuyết. Một củ gừng bình thường bỗng trở thành câu đố hóc búa. Càng suy luận, các nghệ sĩ càng khiến trường quay thêm náo nhiệt. Mỗi lần màn hình đổi hình, người chơi lại có thêm một phen căng não. Trong cuộc đua ấy, Công Huy vẫn giữ phong độ nổi bật.

Công Huy dẫn đầu, Phương Linh nhận danh hiệu "trắng tay" tại Song tài thách đấu 2

Càng về cuối, cuộc đua điểm số càng trở nên gay cấn. Giữ vững vị trí dẫn đầu, Công Huy tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy và tích cực giành quyền trả lời ở những câu hỏi tiếp theo.

Công Huy hăng hái trả lời các câu hỏi

Kết thúc trò chơi, Công Huy dẫn đầu với 7 điểm. Trong khi đó, Lê Trang đạt 2 điểm, Hứa Minh Đạt có 1 điểm. Riêng Vũ Phương Linh không ghi được điểm nào.

Ngay lập tức, thành tích của Phương Linh trở thành chủ đề "trêu chọc" của hội người chơi. Cô được nhận xét "không sức, không trẻ, không khỏe, không điểm". Màn tổng kết có phần phũ phàng nhưng khiến trường quay bật cười.

Có thể nói, nữ diễn viên đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Chỉ tiếc rằng, đó lại là dấu ấn của con số 0.

Với chiến thắng ở vòng "Thử tài thách trí", Công Huy giành quyền chọn đồng đội. Sau khi cân nhắc, nam diễn viên quyết định bắt cặp cùng Lê Trang. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt sẽ đồng hành với Vũ Phương Linh.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://youtu.be/Ao1e2hJJaHY?si=vwYxyjuD5yeT9JJ3