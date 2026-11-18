5 tác phẩm đoạt giải thiết kế nhận diện thương hiệu

Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng” vừa khép lại với lễ công bố kết quả và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích. Sau quá trình đánh giá, Hội đồng Giám khảo thống nhất trao 5 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất và 4 giải Khuyến khích.

Các tác giả của những tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng”

Giải Nhất thuộc về tác giả Đỗ Trọng Đạt, đến từ xã An Phước, thành phố Đồng Nai. Bốn giải Khuyến khích được trao cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Các phương án được lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ mà còn được xem xét trên phương diện tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Hoàn thiện bộ quy chuẩn thiết kế và ứng dụng đồng bộ

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, tác phẩm đạt giải Nhất tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa tính biểu trưng, giá trị thẩm mỹ, yếu tố sáng tạo và khả năng ứng dụng. Hình tượng thiết kế thể hiện sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống, lịch sử với phong cách đồ họa hiện đại, đồng thời bảo đảm khả năng triển khai trên nhiều chất liệu, không gian và phương tiện truyền thông.

Tác phẩm của tác giả Đỗ Trọng Đạt sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện thành bộ nhận diện thương hiệu chính thức

Trên cơ sở phương án được lựa chọn, Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ phối hợp với tác giả Đỗ Trọng Đạt để nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện thành Bộ nhận diện thương hiệu chính thức. Bộ nhận diện dự kiến bao gồm các thành phần cốt lõi như biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan), hệ thống màu sắc đặc trưng và quy chuẩn thiết kế. Bên cạnh đó, phương án sẽ được phát triển trên các ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện văn phòng và sản phẩm lưu niệm phục vụ khách tham quan.

Việc xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất được kỳ vọng góp phần tạo dấu ấn riêng cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh và đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng.



