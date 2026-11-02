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Xã hội

Công an phường Dĩ An làm rõ vụ đe dọa người hỗ trợ vá xe cho người đi đường

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
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Cho rằng người thanh niên đang hỗ trợ vá xe cho người đi đường “cạnh tranh” việc làm ăn của mình, Nguyễn Thành Sơn đã chửi bới, đe dọa hành hung. Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an phường Dĩ An làm rõ vụ đe dọa người hỗ trợ vá xe cho người đi đường - Ảnh 1.

Chiều ngày 31/10/2026, Công an phường Dĩ An đã đưa Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1975, hiện cư trú tại phường Bình Hòa) đến trụ sở làm việc liên quan hành vi đe dọa người hỗ trợ sửa xe cho người dân trên tuyến đường ĐT743.

Qua làm việc ban đầu, Nguyễn Thành Sơn khai làm nghề sửa xe lưu động một mình trên tuyến đường ĐT743, khu vực phường Bình Hòa và phường Dĩ An, khoảng 10 năm nay. Tối 30/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Nguyễn Thành Sơn đi qua khu vực gần cầu vượt 550, thuộc khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Tại đây, ông thấy một thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ đang hỗ trợ sửa xe cho người đi đường có xe máy bị thủng lốp.

Cho rằng người thanh niên đang cạnh tranh việc làm ăn của mình, Nguyễn Thành Sơn tiến đến chửi bới, ngăn cản việc hỗ trợ vá xe. Theo lời khai ban đầu, ông Sơn còn liên tục đe dọa sẽ đánh, đâm chết nếu người thanh niên tiếp tục làm tại khu vực này.

Công an phường Dĩ An đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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