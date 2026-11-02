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Thế giới

Cơ hội sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz

TTXVN
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Hãng tin AFP ngày 2/11 đưa tin Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran, thay vì lộ trình 7 ngày đề xuất trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng việc rút ngắn thời hạn là thêm một minh chứng cho thiện chí của Tehran. Ông cho biết hai bên đang trao đổi thông điệp qua các bên trung gian và mọi bước tiếp theo đều phụ thuộc vào việc Washington đáp ứng yêu sách của Iran. Khi đó, an ninh tại eo biển sẽ được khôi phục và tiến trình đàm phán có thể nối lại trong thời gian ngắn.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera công bố ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Washington cũng phải công nhận lộ trình quá cảnh mới do Iran và Oman thỏa thuận, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt trong những tháng gần đây và cắt giảm quân số hiện diện tại khu vực.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, Iran đã khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với thị trường năng lượng thế giới. Để đáp trả, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân và triển khai các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này từ tháng 8/2026.

Hồi tháng 9, Iran đã thông qua Qatar để chuyển tới Mỹ kế hoạch 7 ngày, theo đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ sáu sau khi Washington đáp ứng các yêu cầu. Các yêu cầu cốt lõi của Tehran bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Trung Đông trên mọi mặt trận, giải tỏa các khối tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn bấp bênh khi Mỹ và Israel gần đây gia tăng đe dọa tấn công trở lại Iran. Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần xử lý. Về phần mình, ông Baqaei cảnh báo mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ, tức thì và toàn diện.

Nguồn: https://baotintuc.vn/co-hoi-som-mo-cua-tro-lai-eo-bien-hormuz-post1399296.html

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