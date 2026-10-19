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Thể thao

Chwalinska và Kartal lần đầu vào chung kết WTA 1000

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Maja Chwalinska và Sonay Kartal lần đầu giành quyền vào chung kết một giải WTA 1000 sau những chiến thắng ở bán kết Wuhan Open ngày 17/10.

Chwalinska và Kartal lần đầu vào chung kết WTA 1000 - Ảnh 1.

Maja Chwalinska đánh bại đồng hương Iga Swiatek với tỉ số 7-5, 6-1 (Ảnh: NBS Sport)

Maja Chwalinska đánh bại đồng hương Iga Swiatek với tỉ số 7-5, 6-1. Chấn thương chân trái ảnh hưởng đến Swiatek trong trận đấu. Tay vợt Ba Lan từng sáu lần vô địch Grand Slam phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc và tiếp tục thi đấu với phần đùi trái được băng lại.

Swiatek từng dẫn 5-3 ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, Chwalinska cứu hai điểm kết thúc ván, vượt lên dẫn 6-5 rồi giành chiến thắng 7-5. Ở ván thứ hai, Chwalinska tiếp tục chiếm ưu thế và thắng 6-1.

Chwalinska và Swiatek là bạn từ nhỏ, từng chơi đôi cùng nhau ở cấp độ trẻ. Đây cũng là lần đầu hai tay vợt đối đầu trong một trận đấu chính thức sau 10 năm.

Ở trận bán kết còn lại, Sonay Kartal đánh bại Jelena Ostapenko với tỉ số 7-6(9), 7-6(5). Tay vợt người Anh tận dụng những sai sót của đối thủ, trong đó Ostapenko mắc 41 lỗi đánh hỏng không bị ép buộc.

Chwalinska và Kartal sẽ đối đầu ở chung kết Wuhan Open. Đây là lần đầu cả hai góp mặt trong trận tranh chức vô địch của một giải WTA 1000.

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