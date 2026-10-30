Chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế chia sẻ những tiến bộ mới trong lĩnh vực ung thư

Nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư đã được các bệnh viện tại Việt Nam áp dụng nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. (Ảnh: HÀ THÁI)

Thông tin từ Bệnh viện K, đơn vị tổ chức cho biết, ngoài đông đảo các bác sĩ đến từ các bệnh viện trong nước, sẽ có hơn 70 chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia và các trung tâm ung thư lớn trên thế giới, cùng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Việt Nam tham gia báo cáo, trao đổi tại hội thảo. Chương trình khoa học được Ban tổ chức xây dựng nhằm cập nhật những dữ liệu nổi bật, có ý nghĩa thực tiễn và có khả năng tác động đến thực hành lâm sàng trong điều trị ung thư. Như vậy, hội thảo không chỉ là một diễn đàn cập nhật kiến thức chuyên môn, mà còn là cơ hội để kết nối tri thức, kết nối chuyên gia và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong hai ngày diễn ra, bên cạnh các báo cáo của chuyên gia Việt Nam cũng có nhiều báo cáo được trình bày bởi các chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Pháp, Hoa Kỳ, Hồng Công (Trung Quốc)...

Điểm nhấn của chương trình là Best of ASCO 2026, mang đến những nghiên cứu và kết quả mới có giá trị từ cộng đồng ung thư học quốc tế, được lựa chọn và thảo luận trong bối cảnh thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Bệnh viện K thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế về ung thư để cập nhật, chia sẻ những tiến bộ mới trong lĩnh vực ung thư. (Ảnh: HÀ THÁI)

Ban tổ chức đánh giá, đây là cơ hội để các bác sĩ, nhà nghiên cứu và chuyên gia ung thư Việt Nam tiếp cận trực tiếp với những bằng chứng mới; đồng thời cùng trao đổi về khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn chăm sóc người bệnh tại Việt Nam.

Những nội dung nổi bật của hội thảo gồm: Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ung thư vú, phổi và lồng ngực, tiêu hóa, phụ khoa, đầu cổ, xương-phần mềm, thần kinh, huyết học, nhi khoa… với các nghiên cứu mới và những vấn đề đang có tác động mạnh mẽ đến thực hành điều trị.

Các phiên khoa học cũng tập trung vào những dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quan trọng, bao phủ nhiều chiến lược điều trị mới, từ điều trị bổ trợ, tân bổ trợ, điều trị giai đoạn tiến triển di căn đến các tiếp cận cá thể hóa và ứng dụng các công nghệ sinh học hiện đại.

Một điểm quan trọng của hội thảo không chỉ nhằm cập nhật những nghiên cứu mới nhất, mà còn tạo diễn đàn để các chuyên gia cùng phân tích, trao đổi và thảo luận chuyên sâu, góp phần tối ưu hóa thực hành điều trị. Do vậy các phiên thảo luận được thiết kế để tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, qua đó giúp người tham dự hiểu rõ hơn về giá trị khoa học và ý nghĩa lâm sàng của các kết quả nghiên cứu, những thay đổi tiềm năng trong thực hành và những vấn đề còn cần tiếp tục nghiên cứu.

Hội thảo là cơ hội quý để các nhà nghiên cứu và các bác sĩ lâm sàng học hỏi, kết nối và xây dựng những mối quan hệ hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ung thư Việt Nam trong quá trình hội nhập với cộng đồng ung thư quốc tế.

Thông qua hội thảo này, Bệnh viện K mong muốn cùng các chuyên gia và đồng nghiệp trong nước, quốc tế tiếp tục chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và đưa những tiến bộ của ung thư học thế giới đến gần hơn với thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Nguồn: https://nhandan.vn/chuyen-gia-hang-dau-trong-nuoc-va-quoc-te-chia-se-nhung-tien-bo-moi-trong-linh-vuc-ung-thu-post999014.html