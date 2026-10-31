Chuyên gia đề xuất 4 nhóm giải pháp góp phần tạo tăng trưởng bứt phá

Phiên thảo luận nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri TP. Hồ Chí Minh, trong đó có các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp, sáng 31/10. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 ghi nhận đà phục hồi tích cực trên nhiều lĩnh vực cốt lõi. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc kỷ lục 1.000 tỷ USD, chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ khẳng định nội lực của nền kinh tế mà còn tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

“Tăng trưởng từ 10% trở lên là mục tiêu chiến lược nhằm đưa đất nước hoàn thành các mốc phát triển 100 năm. Tuy nhiên, trước bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu và nguy cơ suy giảm cầu thế giới, đây là thách thức rất lớn đối với chúng ta. Nếu chỉ dựa vào các động lực truyền thống như khai thác tài nguyên hay nhân công giá rẻ, nền kinh tế sẽ khó tạo nên bước ngoặt, tăng trưởng bền vững”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn nhận định.

Ông Sơn cho rằng, để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đột phá thể chế, giải phóng nguồn lực thông qua đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý về đất đai và bất động sản, khơi thông dòng vốn đang bị tắc nghẽn. Thứ hai, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng cách tăng tốc giải ngân đầu tư công cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kích cầu tiêu dùng nội địa và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang những khu vực tiềm năng như Trung Đông, thị trường Halal và Nam Mỹ. Thứ ba, kích hoạt các động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao. Thứ tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa thông qua cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Trần Gia Vĩnh, Giám đốc Công ty Cacao Land Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và nỗ lực điều hành của Chính phủ. GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Chia sẻ về phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp, trong đó nhấn mạnh kết quả tăng trưởng không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế mà còn gắn với việc bảo đảm đời sống người dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Trần Gia Vĩnh cho rằng đây là những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận với sự phấn khởi. Các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số được Chính phủ quan tâm, lắng nghe, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn hiện nay; đồng thời hạ tầng thông tin được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân kết nối nhanh chóng, đồng bộ trên không gian mạng dưới sự quản lý của nhà nước chặt chẽ.

Cùng với đó là các chính sách, giải pháp lành mạnh hóa, làm sạch môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các nút thắt tồn đọng lâu năm của nhiều lĩnh vực hướng đến sự phát triển đồng bộ, minh bạch và chuẩn quốc tế đã thực sự khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác thị trường mới.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)