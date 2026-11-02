Chứng khoán đầu tháng 11: Nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt giảm sâu

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên ngày 2/11, VN-Index giảm 30,9 điểm xuống 1.710,72 điểm. Sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành, từ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán đến bán lẻ, cao su và công nghiệp. Diễn biến kém tích cực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu giảm mạnh như KDH mất 4,32%, VRE giảm 4,57%, NLG giảm 3,86%, DXG giảm 2,38% và VHM giảm 1,59%. Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, IDC giảm 4,68%, BCM mất 3,26%.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn đi ngược xu hướng chung. VIC tăng 0,41%, VPI tăng 0,7%, TAL tăng 0,47%. Đáng chú ý, HDC tăng hết biên độ 6,67%, lên 12.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực bán lớn với nhiều mã giảm sâu. VPB mất 6,1%, VCB giảm 4,8%, LPB giảm 4,43%, BID giảm 4,19%, OCB giảm 4,25% và ACB giảm 3,33%.

Ở nhóm chứng khoán, diễn biến giao dịch nhìn chung kém tích cực khi TCX giảm 4,36%, VND mất 2,24%, SSI giảm 2,33%, VIX giảm 1,67% và VPX giảm 2,83%. Dù vậy, CTS tăng 1,43%, BSI tăng 4,7% và FTS tăng 1,96%, trở thành những điểm sáng riêng lẻ trong nhóm.

Áp lực bán cũng lan sang nhóm cổ phiếu cao su. GVR giảm sàn 6,86%, TRC giảm sàn 6,79%, PHR giảm sàn 6,94%, trong khi DPR mất 3,42%.

Tại nhóm phân bón và hóa chất, DPM giảm 5,15%, CSV giảm 4,62%, DCM giảm 3,3%, BFC giảm 2,45% và DGC giảm 1,8%.

Nhóm bán lẻ ghi nhận nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh. FRT giảm hết biên độ 6,99%, DGW mất 6,84% và MWG giảm 2,16%. Trái chiều, PNJ tăng nhẹ 0,65%, lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm công nghiệp và vận tải, GEE giảm 4,68%, GMD mất 3,8%, GEX giảm 2,03%, VGC giảm 5,92%, HVN giảm 2,41%, HAH giảm 2,82% và CII giảm 1,89%.

Sức ép còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác. FPT giảm 4,74%, HPG mất 2,86%, BVH giảm 3,91%, MCH giảm 1,11% và SAB giảm 1,65%. Việc nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt đi xuống khiến thị trường thiếu lực đỡ trước áp lực bán gia tăng.

Trong bối cảnh thị trường giảm mạnh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý khi khối này quay lại mua ròng gần 100 tỷ đồng trên toàn thị trường.

MWG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 306 tỷ đồng. Tiếp theo là VPB với 96,84 tỷ đồng, VGC với 8,16 tỷ đồng và HAH với 7,46 tỷ đồng.

Dù khối ngoại quay lại mua ròng, diễn biến này chưa đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng. VN-Index mất gần 31 điểm, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt giảm sâu, cho thấy thị trường tiếp tục đối mặt với sức ép điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tháng.

Nguồn: https://baotintuc.vn/chung-khoan-dau-thang-11-nhieu-nhom-co-phieu-dong-loat-giam-sau-post1399286.html