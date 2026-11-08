Chung cư Thanh Đa: 92,61% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cải tạo, xây mới

Dự án cải tạo, xây dựng mới 8 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn làm điểm trong triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn. Đến nay, công tác vận động người dân đã đạt kết quả tích cực với 1.254/1.354 hộ đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng, tương ứng 92,61%.

Dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư Thanh Đa được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn triển khai điểm

Để đạt được kết quả này, UBND phường Bình Quới đã thành lập 6 tổ vận động, tăng cường tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận và vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Tiến Phước - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong quá trình tiếp xúc, một số hộ dân kiến nghị về chính sách chăm lo ngoài phương án 20. Các ý kiến đã được phường ghi nhận, báo cáo Thường trực UBND và làm việc với chủ đầu tư. Đến nay, các nhóm đối tượng như hộ khó khăn, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ kinh doanh đều được chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ.

Điều chỉnh chính sách tạm cư, bảo đảm quyền lợi người dân

Công tác tuyên truyền, vận động người dân được phường Bình Quới đẩy mạnh

Theo ông Trần Quốc Vang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thanh Đa, đối với các hộ lựa chọn phương án bồi thường bằng căn hộ tái định cư sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư sẽ chi trả tiền tạm cư từ thời điểm người dân bàn giao căn hộ hiện hữu đến khi nhận nhà mới. Việc chi trả được thực hiện định kỳ 12 tháng/lần. Thời gian xây dựng và cam kết hoàn thành là 3 năm kể từ thời điểm khởi công.

Đại diện chủ đầu tư cho biết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện bước vào giai đoạn nước rút. Chủ đầu tư mong muốn các hộ dân còn lại sớm đồng thuận để có thể tiếp cận mặt bằng, triển khai dự án.

Liên quan đến mức hỗ trợ tạm cư, ông Nguyễn Tiến Phước cho biết mức hỗ trợ trước đây đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống là 8 triệu đồng. Qua kiến nghị của người dân, chủ đầu tư đã tăng thêm 50%, lên 12 triệu đồng. Đối với trường hợp có từ 5 nhân khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/người.

Nhiều hộ dân đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án

Sự điều chỉnh chính sách cùng quá trình đối thoại, vận động đã góp phần tạo thêm sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân sinh sống lâu năm tại chung cư Thanh Đa bày tỏ sự ủng hộ chủ trương di dời để xây dựng nơi ở mới an toàn, khang trang hơn.

Bà Võ Thị Kim Yến, cư dân khu phố 1, lô II, chung cư Thanh Đa, cho rằng công trình đã quá cũ nên việc di dời, xây dựng chung cư mới là cần thiết. Bà đồng thuận với chủ trương của Nhà nước và mong muốn có điều kiện sống tốt hơn sau khi tái định cư.

Bà Võ Thị Kim Yến, cư dân khu phố 1, lô II, chung cư Thanh Đa

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Ngà, cư dân khu phố 3, lô XI, chung cư Thanh Đa, cho biết đã di dời đến nơi ở tạm để chờ nhận căn hộ tái định cư. Ông mong dự án sớm được triển khai để người dân sớm trở về nơi ở mới.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Lâm, cư dân khu phố 2, lô IX, chung cư Thanh Đa, cho biết gia đình đã sinh sống tại đây 47 năm và hiện đã đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng. Ông kỳ vọng khu chung cư mới với các tiện ích như công viên, hồ bơi, thang máy và ban quản lý sẽ mang đến môi trường sống tốt hơn.

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11/2026

Chung cư Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn 1968 - 1972, gồm 23 lô với khoảng 4.300 căn hộ. Sau nhiều thập niên sử dụng, công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải tạo, xây dựng lại.

Đối với những trường hợp nhiều lần được tiếp xúc, vận động nhưng chưa chấp hành việc di dời, Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới đã thông qua phương án áp dụng biện pháp hành chính để thực hiện di dời.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi ban hành quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động cưỡng chế. UBND phường Bình Quới dự kiến triển khai trong giữa tháng 11 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Các hộ dân kỳ vọng được sinh sống trong những căn hộ mới khang trang, an toàn hơn

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm chính sách hỗ trợ và quyền lợi chính đáng của người dân được kỳ vọng tạo điều kiện để dự án sớm triển khai, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an toàn cho cư dân chung cư Thanh Đa.



