Nguồn: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trực tuyến tại Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cu Ba
Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trực tuyến tại Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba diễn ra tại thủ đô La Habana, Cuba.
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