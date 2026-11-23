Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Hội nghị do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian, động lực phát triển mới cho Thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố với tư cách là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực phát triển có sức lan tỏa đối với cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, hướng tới mục tiêu đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới. Cùng với đó, Thành phố cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Tổ chức thực hiện phải rõ trách nhiệm, tạo kết quả cụ thể

“Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đề cập ba điểm nghẽn lớn của đất nước về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc đối với phát triển. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành.

Đối với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải xác định cụ thể thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, khi nào hoàn thành và tạo ra sản phẩm gì để người dân thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là phổ biến rộng rãi nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển.

Trong quá trình triển khai, cần phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, HĐND Thành phố, HĐND các xã, phường, đặc biệt là sự giám sát của người dân. Thành phố phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể Thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Cùng với các động lực tăng trưởng kinh tế, Thành phố phải quan tâm phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà ở cho người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hồ Chí Minh ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng; chủ động triển khai các giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; đồng thời hướng dẫn rõ các vấn đề pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sát đối với sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho đại diện 7 doanh nghiệp (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP. Hồ Chí Minh bứt phá, phát triển xứng tầm.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhân dân, TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Định hình không gian phát triển siêu đô thị với tầm nhìn 100 năm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, Thành phố bước vào không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn, hội tụ những lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian mới mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa TP. Hồ Chí Minh phát triển không chỉ về quy mô mà còn có sự bứt phá về chất, hướng tới vị thế của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới.

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026, định hình mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của sự phát triển.

Theo quy hoạch, TP. Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với cấu trúc gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, khu vực lõi trung tâm tập trung các chức năng tài chính quốc tế, quản trị siêu đô thị, dịch vụ cao cấp và kinh tế tri thức; phía Đông phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ cao; phía Bắc tập trung công nghiệp, logistics; phía Tây phát triển đô thị gắn với giáo dục, y tế; phía Nam hình thành cực động lực về cảng biển, thương mại tự do, logistics và năng lượng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Các cực động lực, trung tâm vệ tinh được kết nối bằng hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, hành lang kinh tế và sinh thái, hướng tới tổ chức lại không gian dân cư, việc làm, sản xuất và dịch vụ trên toàn Thành phố.

Quy hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10,5%/năm giai đoạn 2026-2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200-225 tỷ USD vào năm 2030. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 18 triệu người, năm 2050 khoảng 27 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi.

Định hướng phát triển hạ tầng chú trọng giao thông kết nối vùng, đường sắt đô thị, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, sụt lún và nâng cao khả năng thích ứng của đô thị. Quy hoạch cũng xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở có giá phù hợp là một trong những yêu cầu quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, thu hút và ổn định nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, Thành phố sẽ khẩn trương phổ biến rộng rãi các định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thành phố cũng sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để đầu tư những công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được xác định.

Nhấn mạnh xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện là sứ mệnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa quy hoạch vào thực tiễn, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho đại diện 7 doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ 100 triệu USD, dự kiến huy động và đầu tư 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030. Trước đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã công bố 10 thành viên đầu tiên tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026.

Nguồn: Báo Chính phủ



