Nguồn: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh
Sáng 23/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
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Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển
Sau 27 ngày làm việc, chiều 21/11, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ Hai, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài viết với tiêu đề "Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), sáng 18/11/2026, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.
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