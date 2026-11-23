Sau 27 ngày làm việc, chiều 21/11, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ Hai, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài viết với tiêu đề "Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển".