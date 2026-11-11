Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam (Ảnh có sử dụng A.I.)

Tham gia đoàn có: Ông Yatskin Andrey - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, Trưởng nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Rostov; ông Denisov Andrei - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, Thành viên nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Saratov; ông Shenderiuk-Zhidkov Aleksandr - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Kaliningrad; bà Nikonorova Natalia - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang; bà Dyagileva Elena - thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Murmansk; bà Udalova Natalia - Trưởng ban Thư ký của Chủ tịch Hội đồng Liên bang; bà Gekht Irina - Thống đốc Khu tự trị Nenets; ông Drozdenko Aleksandr, Thống đốc tỉnh Leningrad; ông Slyusar Yuriy - Thống đốc tỉnh Rostov; ông Tomenko Viktor, Thống đốc vùng Altai; ông Bezdetko Gennady, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Bà Valentina Matviyenko sinh ngày 7/4/1949. Bà tốt nghiệp Học viện Hóa-Dược Leningrad, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô; hoàn thành khóa cán bộ ngoại giao cao cấp tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ 1972-1977, bà là Trưởng ban - Bí thư, Bí thư thứ nhất Quận đoàn Petrograd, Leningrad. Từ 1977-1984, bà là Bí thư, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất Tỉnh đoàn Petrograd. Từ năm 1984-1986, bà là Bí thư thứ nhất Quận ủy Krasnogvardeisky, thành phố Petrograd. Từ 1986-1989, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Xô-viết thành phố Leningrad. Từ 1989-1991, bà là Đại biểu nhân dân Liên Xô; Chủ nhiệm Ủy ban về Phụ nữ, Gia đình, Bà mẹ và Trẻ em của Xô-viết Tối cao Liên Xô. Từ 1991-1994, bà là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô và Liên bang Nga tại Malta. Từ 1994-1995, bà là Đại sứ lưu động, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Từ 1995-1997, bà là Vụ Quan hệ với các chủ thể Liên bang, Quốc hội và các tổ chức chính trị-xã hội; Ủy viên Ban Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Từ 1997-1998, bà là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Hy Lạp. Từ 1998-2003, bà giữ chức Phó Thủ tướng Liên bang Nga, phụ trách lĩnh vực xã hội. Từ tháng 3-10/2003, bà là Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Vùng liên bang Tây Bắc. Từ 2003-2011, bà giữ chức Thống đốc thành phố Saint Petersburg. Từ ngày 31/8/2011, bà trở thành Thành viên Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp Saint Petersburg.

Từ ngày 21/9/2011 và tiếp theo trong các năm 2014, 2019, 2024, bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang Nga.

Nguồn: Báo Nhân Dân