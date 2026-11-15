Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cần minh bạch, sát nhu cầu startup

Với 5 năm hoạt động, Vizion phát triển giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng tại các hệ thống siêu thị tiện lợi và hai năm liên tiếp lọt vào chung kết cuộc thi Next Wave of Startups. Từ thực tế vận hành, doanh nghiệp cho rằng bên cạnh nguồn vốn, startup rất cần những chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường trong nước và định hướng chiến lược sản phẩm phù hợp.

Startup cần được hỗ trợ về vốn, đồng thời có những chính sách định hướng đầu ra sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam. Ông Đào Trường Giang - Co-founder - Giám đốc sản phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ Vizion

Trong khi đó, Easy A.I. phát triển giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp cận bán hàng thông qua thu thập hành vi mua sắm của người dùng. Là một trong những startup lọt vào chung kết Next Wave of Startups năm nay, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi tiếp cận các chương trình hỗ trợ.

Toàn cảnh phiên tham luận chia sẻ cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư toàn cầu cho các startup Việt Nam tại sự kiện Next Wave of Startups (NWoS) 2026

Anh Phan Châu Nhật Kha - Co-founder - Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Easy A.I., phản ánh thời gian xét duyệt hồ sơ hỗ trợ vốn còn kéo dài. Theo anh, tiêu chí đánh giá, lựa chọn và loại bỏ hồ sơ cần được công khai, minh bạch; đồng thời, điều kiện tham gia cần phù hợp hơn với năng lực của các startup non trẻ, thay vì đặt ra những yêu cầu mà chủ yếu doanh nghiệp lâu năm hoặc tập đoàn lớn mới đáp ứng được.

Minh bạch tiêu chí, tháo gỡ rào cản tiếp cận chính sách

Từ những khó khăn thực tế, cộng đồng khởi nghiệp kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, công khai tiêu chí xét duyệt và minh bạch thông tin đánh giá năng lực doanh nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng để startup có cơ hội tiếp cận chính sách bình đẳng và chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Đại diện các startup trực tiếp trao đổi, nhận tư vấn từ mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư trong khuôn khổ chương trình Next Wave of Startups (NWoS) 2026

Ông Nguyễn Đình Quý - Trưởng Ban tổ chức chương trình Next Wave of Startups: "Ban tổ chức lựa chọn 2 sản phẩm của 2 startup để trao giải và hỗ trợ. Tiêu chí gồm khả năng mở rộng quy mô nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời ưu tiên các startup phát triển công nghệ mới, có tiềm năng nghiên cứu và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các dự án có thể tiếp cận những gói hỗ trợ đối ứng lên đến 3 tỷ đồng".

Theo Ban tổ chức, một số chương trình hỗ trợ có thể bao gồm giảm lãi suất vay tối đa 6% và các gói hỗ trợ đối ứng lên đến 3 tỷ đồng. Trong khuôn khổ cuộc thi, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trực tiếp tư vấn cho từng startup.

Kết nối nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm

Với mô hình Accelerator kéo dài 5 tháng, Next Wave of Startups 2026 lựa chọn 5 startup đã hoàn thành giai đoạn phát triển sản phẩm ban đầu. Chương trình công bố cam kết đầu tư lên đến 500.000 USD, đồng thời huy động mạng lưới hơn 30 chuyên gia, cố vấn đồng hành cùng các đội ngũ.

Đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Easy A.I. trao đổi, hoàn thiện giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) hỗ trợ tối ưu bán hàng thông qua phân tích hành vi mua sắm của người dùng

Các hoạt động tập trung vào ba hướng chính: hỗ trợ tiếp cận chính sách nhà nước, tạo cơ hội gọi vốn trực tiếp, thúc đẩy thương mại hóa và kết nối thị trường. Chương trình cũng đặt mục tiêu kết nối startup với các chính sách hỗ trợ không hoàn lại tại TP. Hồ Chí Minh và chương trình quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Tuy nhiên, để những hỗ trợ này vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin giữa startup với các bộ, ngành nắm giữ chính sách. Qua đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn lực, hoàn thiện định hướng phát triển và nâng cao khả năng hợp tác kinh doanh.