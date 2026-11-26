Kết luận số 125-KL/TW ngày 18/11/2026 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký, hướng đến chuyển từ hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài, đồng thời mở rộng việc chăm sóc sức khỏe và tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp.

Các nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật truyền thống, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ (Ảnh: TTXVN)

Chính sách chăm lo xác định rõ đối tượng

Theo Kết luận số 125-KL/TW, chính sách áp dụng đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Nhóm đối tượng được xem xét gồm những người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; cá nhân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc khoa học và công nghệ.

Chính sách cũng dành cho nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, đề nghị.

Đối với những người chưa thuộc nhóm danh hiệu, giải thưởng nêu trên, Kết luận quy định các điều kiện cụ thể. Trong đó, người được xem xét phải có ít nhất 30 năm hoạt động, cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa.

Đồng thời, cá nhân phải có hình thức ghi nhận phù hợp, như được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên hoặc có đóng góp trực tiếp trong công trình, tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước dành cho tập thể; được tổ chức có thẩm quyền xác nhận, đề nghị.

Ban Tổ chức Trung ương được giao xem xét, quyết định các trường hợp đặc biệt có nhiều cống hiến và được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận.

Chính sách chăm lo về đời sống, sức khỏe

Điểm đáng chú ý trong chính sách mới là quy định mức hỗ trợ đời sống hằng tháng theo độ tuổi đối với những người thuộc diện thụ hưởng, từ đủ 70 tuổi trở lên và có hoàn cảnh khó khăn, không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu.

Cụ thể, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hỗ trợ bằng 3 lần mức lương cơ sở; người từ đủ 80 tuổi trở lên được hỗ trợ bằng 4 lần mức lương cơ sở.

Đối với chính sách chăm sóc sức khỏe, người từ đủ 70 tuổi trở lên thuộc diện quy định được khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế. Các cá nhân này còn được thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Ban Bí thư định hướng tạo điều kiện để nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống và gìn giữ di sản văn hóa.

Việc tham gia các hoạt động trên được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp chuyên môn, kinh nghiệm và sức khỏe, không phải điều kiện bắt buộc để được hưởng chính sách.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hướng dẫn tiêu chí, hồ sơ, thủ tục xét duyệt và phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng. Chính phủ được giao cụ thể hóa chính sách, bảo đảm nguồn lực triển khai; kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Kết luận số 125-KL/TW có hiệu lực kể từ ngày ký 18/11/2026, thay thế Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013. Các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 1/11/2026.