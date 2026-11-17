"Chiikawa" đạt kỷ lục doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc

Theo KOBIS (Hệ thống Thông tin Phòng vé Hàn Quốc), "Chiikawa" chạm mốc 2,95 triệu khán giả chỉ sau 48 ngày công chiếu. Nhờ đó, "Chiikawa" vượt qua con số 2,94 triệu vé của "Toy Story 5" để dẫn đầu phòng vé phim hoạt hình trong năm nay.

"Chiikawa: The Secret of the Mermaid Island" chạm mốc 2,95 vé chỉ sau 48 ngày công chiếu tại Hàn Quốc (Ảnh: CJ ENM)



Ngay trong ngày đầu khởi chiếu, tác phẩm đã thu hút 120.000 khán giả. Tiếp nối thành công, bộ phim nhanh chóng vượt mốc 1 triệu vé bán ra chỉ sau 10 ngày ra rạp.

Phim cũng đang hướng đến vị trí thứ 6 trong top tác phẩm hoạt hình Nhật Bản ăn khách nhất tại Hàn Quốc. Hiện tại, khoảng cách xếp hạng giữa "Chiikawa" (2,95 triệu vé) và "Howl's Moving Castle" ( 3,01 triệu vé) đang dần thu hẹp.

"Chiikawa" ghi điểm bởi sự kết hợp giữa tạo hình nhân vật đáng yêu và cốt truyện gai góc

Được chuyển thể từ truyện tranh Nhật bản của Nagano, câu chuyện theo chân Chiikawa cùng nhóm bạn tham gia một nhiệm vụ đặc biệt. Bị thu hút bởi mức thưởng gấp 100 lần, họ dấn thân và vô tình khám phá ra bí mật kinh hoàng trên đảo.

Tác phẩm thu hút đông đảo khán giả ở độ tuổi 20 và 30 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ phim ghi điểm nhờ khai thác chủ đề thực tế. Đặc biệt, một cốt truyện gai góc và ám ảnh ẩn sau tạo hình đáng yêu của nhân vật đã cũng tạo sức hút lớn.

Doanh thu của "Chiikawa" còn được thúc đẩy từ trào lưu mua vé xem lại nhiều lần của khán giả trẻ. Bên cạnh đó, sự kiện tặng quà tại rạp cùng màn xuất hiện bất ngờ của dàn mascot trên "M Countdown" đã góp phần lan tỏa sức hút của bộ phim.

Nguồn tin: Dispatch