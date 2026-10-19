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Công nghệ

Phường Thông Tây Hội đưa tiện ích số đến gần người dân qua Ngày hội Công dân số 2026

LY LY, MINH KHÔI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày hội Công dân số năm 2026 tại phường Thông Tây Hội mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao kỹ năng số cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Từ hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến trải nghiệm các nền tảng công nghệ mới, Ngày hội Công dân số năm 2026 tại phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp với các giải pháp và tiện ích số thiết thực.

Phường Thông Tây Hội đưa tiện ích số đến gần người dân qua Ngày hội Công dân số 2026 - Ảnh 1.

Ngày hội Công dân số năm 2026 tại phường Thông Tây Hội đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân

Tại các khu vực hỗ trợ, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, được hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp thông tin, cài đặt ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh và nhiều ứng dụng hữu ích khác. Qua đó, người dân từng bước làm quen với các nền tảng số, nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ trực tuyến trong sinh hoạt hằng ngày.Không chỉ tập trung vào dịch vụ hành chính và tiện ích công cộng, ngày hội còn mở rộng không gian trải nghiệm với công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình STEM, robot và các sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng trực quan, tăng cường tương tác, tạo điều kiện để nhiều nhóm đối tượng tiếp cận công nghệ phù hợp với nhu cầu. Nhờ đó, chuyển đổi số trở nên gần gũi hơn thông qua những trải nghiệm cụ thể, gắn với học tập, công việc và đời sống thường ngày.

Phường Thông Tây Hội đưa tiện ích số đến gần người dân qua Ngày hội Công dân số 2026 - Ảnh 2.

Ngày hội góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong cộng đồng

Bên cạnh cơ hội tìm hiểu công nghệ mới, học sinh còn được tham gia các hoạt động khuyến khích tư duy sáng tạo, ứng dụng kiến thức vào thực hành. Em Lê Thanh Tuyền, học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, phường Thông Tây Hội, bày tỏ mong muốn những chương trình như vậy được tổ chức thường xuyên để học sinh có thêm cơ hội trau dồi kỹ năng và mở rộng kiến thức về công nghệ số.

Phường Thông Tây Hội đưa tiện ích số đến gần người dân qua Ngày hội Công dân số 2026 - Ảnh 3.

Phường Thông Tây Hội triển khai 31 tổ chuyển đổi số lưu động để hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số

Theo ông Nguyễn Song Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội, địa phương đã và đang triển khai 31 tổ chuyển đổi số lưu động nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Song song đó, ngày hội tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số, thiết kế infographic bằng trí tuệ nhân tạo và sáng tạo mô hình STEM. Các hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng số, khuyến khích tinh thần sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong cộng đồng.

Phường Thông Tây Hội đưa tiện ích số đến gần người dân qua Ngày hội Công dân số 2026 - Ảnh 4.

Các mô hình robot và sản phẩm sáng tạo mang đến trải nghiệm công nghệ trực quan cho học sinh

Thông qua ngày hội và các hoạt động hỗ trợ tại cơ sở, phường Thông Tây Hội hướng đến giúp người dân chủ động tiếp cận tiện ích số, từng bước nâng cao năng lực sử dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống.


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