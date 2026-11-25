Giới chuyên gia cảnh báo công nghệ này đang tiếp tay cho những kẻ lừa đảo dàn dựng các màn giới thiệu sản phẩm sống động như thật, khiến người tiêu dùng dễ dàng sập bẫy khi mải mê săn hàng giảm giá dịp Black Friday.

Những đoạn video định dạng dọc ngắn ngủi nhưng thu hút hàng triệu lượt xem trước thềm Black Friday đang tận dụng công nghệ AI để tiếp thị đủ loại mặt hàng bắt mắt như lịch đếm ngược tới Giáng sinh theo chủ đề, áo choàng giữ ấm hay phụ kiện thú cưng. Dù chiêu trò lừa đảo mua sắm dịp lễ không mới, nhưng AI đã giúp kẻ gian cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, dễ dàng tung ra hàng loạt video quảng cáo bóng bẩy và đầy sức thuyết phục. Một kết quả khảo sát về thói quen mua sắm công bố hồi tháng trước cho thấy khoảng 43% số người Mỹ được hỏi đã thừa nhận từng bị lừa bởi các quảng cáo do công nghệ này tạo ra.

Nhà sáng tạo nội dung Maggie McGaugh ở thành phố Dallas cho biết bà không khỏi bất ngờ trước việc người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi đều dễ dàng bị những thước phim ảo này đánh lừa. Để cảnh báo cộng đồng, bà McGaugh đã thực hiện hàng loạt video “mở hộp” trên Instagram nhằm vạch trần những sản phẩm được quảng cáo hấp dẫn nhưng chất lượng thực tế đáng thất vọng. Phần lớn hàng hóa bà mua qua nền tảng thương mại điện tử Temu, vốn có chính sách hoàn tiền nếu khách không nhận được hàng.

Theo bà McGaugh, nhiều sản phẩm có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với hình ảnh quảng cáo, chất liệu rẻ tiền, đèn chiếu sáng yếu hoặc người mua phải tự lắp ráp. Khoảng cách giữa hình ảnh lung linh trên màn hình và món hàng nhận được khiến không ít khách hàng thất vọng.

Một trong những mặt hàng gây sốt mùa mua sắm năm nay là những chiếc áo choàng giữ ấm được thiết kế cầu kỳ, mô phỏng trang phục của các nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình Disney với giá bán lẻ trung bình trên 100 USD. Một số đoạn quảng cáo còn dàn dựng tinh vi đến mức khiến người xem lầm tưởng sản phẩm đang được bày bán trực tiếp tại các chuỗi cửa hàng lớn, trong đó có hãng thời trang H&M.

Xác nhận với báo giới, đại diện H&M cho biết hãng đã nhận được rất nhiều thắc mắc từ khách hàng về những mẫu áo trên, đồng thời khẳng định tên tuổi và thương hiệu của công ty đang bị lợi dụng trái phép để quảng bá cho những mặt hàng không phải do H&M kinh doanh.

Bà Michelle Richard - người điều hành blog "Disney Fashionista" - kể lại rằng bà đã nhanh chóng thanh toán để đặt mua một chiếc áo sau khi bị chinh phục với vẻ ngoài mềm mại, sang trọng trong quảng cáo, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hàng đâu. Phải đến khi bà khiếu nại với công ty phát hành thẻ tín dụng, phía bán hàng mới gửi email giải thích dài dòng kèm dữ liệu theo dõi đơn hàng rõ ràng hơn.

Chung cảnh ngộ, bà Tia Evans - một tín đồ mua sắm trực tuyến - đã chi hơn 200 USD để đặt mua 4 chiếc áo choàng tương tự vào đầu tháng 10 sau khi liên tục bắt gặp quảng cáo trên Facebook, Instagram và TikTok. Bà chia sẻ chính tần suất xuất hiện dày đặc của quảng cáo đã tạo cảm giác tin cậy khiến bà quyết định "xuống tiền”. Thế nhưng, ngay sau khi giao dịch hoàn tất, trang web của cửa hàng đột ngột biến mất, thông tin giao hàng không rõ ràng, còn người bán thì bặt vô âm tín. Nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân khác còn phản ánh thông tin thẻ tín dụng của họ bị đánh cắp ngay sau khi mua hàng và bị dùng để thực hiện các giao dịch trái phép trên những trang web đánh bạc.

Chuyên gia truyền thông số Christina Inge nhận định các sản phẩm quảng cáo bằng AI đang tiếp sức cho tâm lý mua sắm bốc đồng dịp cuối năm, bởi kẻ gian có thể cùng lúc thử nghiệm hàng trăm phiên bản quảng cáo khác nhau để nhằm trúng nhóm khách hàng nhẹ dạ nhất.

Trên diễn đàn mạng xã hội Reddit, đông đảo người tiêu dùng cũng đang truyền tay nhau cảnh báo về những mã vận đơn "ma" và các trang bán hàng biến mất không dấu vết. Một người dùng ngậm ngùi chia sẻ trải nghiệm đặt mua cây thông Noel "thông minh" giá 280 USD nhưng rốt cuộc thì trang web bán hàng biến mất ngay sau giao dịch, bằng chứng duy nhất còn lại chỉ là một hóa đơn giả.

Nguồn: https://baotintuc.vn/canh-bao-bay-ai-dip-black-friday-post1405811.html