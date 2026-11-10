Cần Giuộc khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng

Sáng 10/11/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giuộc đã trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 50 (đoạn từ ranh TP. Hồ Chí Minh đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng). Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội địa phương.

Điểm kết nối của đường song hành quốc lộ 50 và quốc lộ 50 hiện hữu

Tham dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; bà Đặng Thị Ngọc Mai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Thanh Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng ông Phạm Văn Bốn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng đồng chí Phạm Văn Bốn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc tham dự buổi lễ

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Cần Giuộc qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã Hưng Long, Mỹ Lộc, Phước Lý, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập, đại diện các ấp cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Cần Giuộc.

Quy mô và tầm vóc dự án 150 tỷ đồng

Tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, Cần Giuộc là một trong những địa phương của tỉnh Tây Ninh có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp và khả năng kết nối logistics để thu hút đầu tư. Hiện trên địa bàn xã có 5 khu công nghiệp gồm Long Hậu, Long Hậu mở rộng, Long Hậu 3, Tân Kim và Tân Kim mở rộng, thu hút 492 doanh nghiệp (trong đó có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 192 doanh nghiệp trong nước), tạo việc làm cho hơn 66.000 công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, toàn xã hiện có 1.269 doanh nghiệp, 1.282 hộ kinh doanh, 3 chợ, 1 siêu thị cùng các chuỗi cửa hàng tiện lợi, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, Dự án mở rộng Quốc lộ 50 được khởi công với tổng chiều dài tuyến hơn 2 km. Công trình được đầu tư mở rộng lên quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 31 m, mặt đường bê tông nhựa, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và báo hiệu đường bộ.

Tổng mức đầu tư của dự án là 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đột phá hạ tầng, kết nối liên vùng

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc nhấn mạnh, với vị trí tiếp giáp trực tiếp TP. Hồ Chí Minh, việc tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các trục kết nối liên vùng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Quốc lộ 50 là trục giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và thành phẩm của 5 khu công nghiệp đang hoạt động cùng hơn 300 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tuyến đường đi qua trung tâm xã Cần Giuộc, nơi có hàng nghìn hộ dân sinh sống, kinh doanh và buôn bán. Vì vậy, lãnh đạo địa phương yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng phương án phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kết nối đồng bộ với Quốc lộ 50 phía TP. Hồ Chí Minh và dự án 3 cầu trên tuyến đường tỉnh 827E, thuộc trục động lực TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.

Theo UBND xã Cần Giuộc, công trình được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế vị trí tiếp giáp TP. Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực vận tải, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí lưu thông hàng hóa cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc nâng cấp tuyến đường cũng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, cải thiện điều kiện an toàn giao thông, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Anh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị thiết kế và tư vấn giám sát tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn lao động. Đồng thời, đề nghị các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đưa công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Cũng tại buổi lễ, UBND xã Cần Giuộc đã đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm "90 ngày đêm", hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã).

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc cũng trao Giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu đã gương mẫu, sớm nhận tiền bồi thường và chủ động bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án cầu và đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT.827E