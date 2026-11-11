Cần Giờ định hướng phát triển đô thị biển trong không gian mới

Trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh, Cần Giờ được nhìn nhận với vai trò vừa là cửa ngõ sinh thái, vừa là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế biển. Việc định hướng quy hoạch địa phương vì thế cần đặt trong tổng thể kết nối vùng, tổ chức không gian đô thị và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Quy hoạch Cần Giờ hướng đến hình thành đô thị biển

UBND xã Cần Giờ tổ chức hội thảo "Định hướng quy hoạch Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh: Tầm nhìn, cơ hội và giải pháp phát triển bền vững", nhằm tập hợp các ý kiến chuyên môn phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện định hướng quy hoạch địa phương.

Đáng chú ý, các tham luận tập trung phân tích vai trò của Cần Giờ trong cấu trúc phát triển mới của thành phố, từ cửa ngõ sinh thái đến không gian kinh tế biển quốc tế gắn với Vịnh Gành Rái.

Tầm nhìn quy hoạch Cần Giờ trong dài hạn

Một trong những nội dung được thảo luận là định hướng quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, gắn với việc tổ chức cấu trúc không gian đô thị và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, quy hoạch không chỉ hướng đến phát triển đô thị biển mà còn cần xác định mối liên kết giữa không gian đô thị, hoạt động kinh tế và các điều kiện phục vụ phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc tạo lập nguồn nhân lực được đưa vào nội dung thảo luận nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và đô thị trong tương lai.

Các chuyên gia thảo luận định hướng quy hoạch Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, cảng biển, logistics và tăng cường kết nối vùng. Việc khai thác tiềm năng cảng trung chuyển quốc tế được đặt trong mối liên kết với hệ thống cảng biển khu vực. Qua đó, định hướng phát triển kinh tế biển không chỉ tập trung vào từng công trình hạ tầng riêng lẻ mà còn chú trọng khả năng kết nối giữa các hoạt động vận tải, cảng biển và logistics. Đồng thời, sự liên kết giữa các hệ thống hạ tầng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế biển và góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh.

Bảo tồn hệ sinh thái là nền tảng phát triển bền vững

Song song với định hướng phát triển hạ tầng và đô thị, việc bảo tồn rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa sông và ven biển tiếp tục được xác định là yêu cầu quan trọng. Các giá trị sinh thái đặc trưng của Cần Giờ cần được xem xét trong quá trình nghiên cứu tổ chức không gian đô thị và phát triển kinh tế biển. Do đó, yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự hài hòa giữa khai thác tiềm năng kinh tế và gìn giữ tài nguyên tự nhiên, tránh xem phát triển đô thị và bảo tồn sinh thái là những mục tiêu tách biệt.

Thông qua những ý kiến chuyên môn tại hội thảo, địa phương kỳ vọng có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện định hướng quy hoạch. Vì vậy, mục tiêu đưa Cần Giờ trở thành một cực phát triển mới trong không gian đô thị biển TP. Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp phát triển hạ tầng, khai thác tiềm năng kinh tế biển và bảo tồn những giá trị sinh thái đặc trưng.



