Theo thông báo ngày 24/11 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, phương án tổ chức giao thông được áp dụng tại phường Tân Thuận và phường Tân Hưng, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công đường Trần Xuân Soạn.

Đường Trần Xuân Soạn, TP. Hồ Chí Minh, trước thời điểm áp dụng phương án hạn chế xe sơ-mi rơ-moóc để phục vụ thi công công trình chống ngập (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đường Trần Xuân Soạn hạn chế xe sơ-mi rơ-moóc

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 42609/TB-SXD-BTKT về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp, cải tạo chống ngập đường Trần Xuân Soạn, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông, thuộc Quận 7 trước đây.

Theo đó, từ ngày 27/11/2026 đến hết ngày 26/1/2027, các loại xe sơ-mi rơ-moóc bị cấm lưu thông theo cả hai hướng trên đoạn đường từ đường Lâm Văn Bền đến cầu Rạch Ông, thuộc phường Tân Thuận và phường Tân Hưng.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian triển khai công trình, đồng thời tạo điều kiện cho các lực lượng thực hiện công tác thi công trên tuyến đường.

Đường Trần Xuân Soạn và lộ trình thay thế

Trong thời gian áp dụng phương án tổ chức giao thông, xe sơ-mi rơ-moóc được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình thay thế gồm đường Trần Xuân Soạn, đường Lâm Văn Bền, đường Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Trọng Mậu, sau đó trở lại đường Trần Xuân Soạn và ngược lại.

Đối với các loại phương tiện còn lại, việc lưu thông qua khu vực rào chắn vẫn được duy trì theo từng lượt, dưới sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh lưu ý người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ khi di chuyển qua khu vực thi công.