Đổi mới cách phục vụ, giảm thời gian giải quyết hồ sơ

Tính đến đầu tháng 11/2026, TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp 1.908 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, được tổ chức tại 38 Tổ Địa bàn. Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, các địa phương đang đẩy mạnh đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ.

Thay vì mất thời gian kê khai và nộp hồ sơ trực tiếp, bà Văn Thị Oanh - xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh, lựa chọn dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục sao y căn cước công dân. Bà đánh giá hình thức này thuận tiện, nhanh chóng hơn so với việc photo giấy tờ và chờ sao y như trước đây.

Ông Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương đang rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm những nội dung không cần xác minh lại, đồng thời hỗ trợ người dân khai thác kho dữ liệu công dân để giảm bớt giấy tờ khi thực hiện thủ tục.

Không gian tiếp nhận hồ sơ hiện đại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Minh Phụng với các quầy chuyên biệt, bảng số thứ tự và khu vực chờ, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho người dân

Tại phường Minh Phụng, cải cách hành chính được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trung tâm Phục vụ hành chính công được chuẩn hóa với 7 quầy chuyên biệt, tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính; đồng thời mở rộng thời gian phục vụ vào tối thứ Tư và sáng thứ Bảy hằng tuần.

Đến nay, 100% hồ sơ tại đây được số hóa kết quả điện tử; tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt tuyệt đối.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thao tác cho người dân tại quầy giao dịch, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Ông Lâm Viên Đức - người dân phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh: "Chúng tôi được sự hướng dẫn tận tình, những thao tác trên máy, nên mình rất tự tin để nộp làm hồ sơ. Một điều tâm đắc là ở đây có bố trí quầy ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật".

Số hóa thủ tục, hướng đến nền hành chính hiện đại

Không chỉ cải thiện quy trình tiếp nhận, phường Minh Phụng còn tập trung đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Ông Châu Kiến Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng cho biết thủ tục hộ tịch đã được rút ngắn thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cài đặt VNeID và các ứng dụng cần thiết, hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến từ 98% lên 100%.

Lực lượng chức năng và cán bộ hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác trên nền tảng số và điện thoại thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở

Hướng đến mục tiêu đưa các chỉ số cải cách hành chính vào tốp 5 cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu và nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Từ những thay đổi trong trải nghiệm của người dân đến đổi mới tư duy quản lý, phục vụ tại cơ sở, cải cách hành chính đang từng bước hướng đến một nền hành chính hiện đại, thân thiện và tận tâm. Đây cũng là nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.