Theo Công an thành phố Hà Nội, nhu cầu sử dụng gas (khí đốt hóa lỏng) ngày càng phổ biến trong các hộ gia đình, nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, việc bảo quản, lắp đặt và sử dụng gas không đúng quy cách có thể dẫn đến rò rỉ khí, cháy, nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng ngừa sự cố, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các cửa hàng, thương nhân đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình; không sử dụng bình không rõ nguồn gốc, bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Lưu ý khi lắp đặt và sử dụng bình gas

Bình gas cần được đặt thẳng đứng tại vị trí thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc những khu vực thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, còn tốt, không bị nứt, gãy hoặc phồng. Van, bộ điều áp và các đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Khi phát hiện thiết bị hư hỏng, người dân cần thay thế kịp thời; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Trong quá trình sử dụng, cần kiểm tra khu vực bếp trước khi bật lửa, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi. Không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô quần áo hoặc đặt các vật liệu dễ cháy gần bếp.

Đặc biệt, khi không sử dụng, người dân cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn. Bình gas nên đặt cách bếp và các nguồn nhiệt, tia lửa điện tối thiểu 1,5 m; bếp gas cách tường hoặc vật chắn ít nhất 15 - 20 cm.

Cách xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Khi ngửi thấy mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn.

Mở cửa chính, cửa sổ để khí gas thoát ra ngoài; tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hoặc các thiết bị điện. Không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Sau đó, nhanh chóng di chuyển mọi người ra khu vực an toàn, ngăn người không có nhiệm vụ tiếp cận hiện trường và gọi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được hỗ trợ. Không quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa được xác định an toàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn và các mối nối trước khi vận hành. Bình gas, đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, không cản trở lối thoát nạn.

Các cơ sở cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý sự cố, khóa van gas và sơ tán khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Không tự ý cải tạo, đấu nối hoặc thay đổi hệ thống gas khi chưa có sự đánh giá, thực hiện của người có chuyên môn.

Việc tuân thủ các quy định an toàn trong bảo quản và sử dụng gas là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Nguồn: https://baotintuc.vn/cach-su-dung-gas-an-toan-phong-ngua-chay-no-post1405730.html