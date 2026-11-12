Brazil ra mắt nền tảng số theo dõi hạn hán và sa mạc hóa

Hệ thống chiến lược về sa mạc hóa và hạn hán do Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Brazil triển khai, tích hợp dữ liệu của Viện Khí tượng quốc gia. Theo số liệu tháng 10 vừa qua, có tới 71,88% diện tích lãnh thổ Brazil ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức trung bình thông thường, trong đó các khu vực chịu thiếu hụt nghiêm trọng nhất thuộc các bang Tocantins, Maranhão và Bahia. Bên cạnh đó, 61,1% diện tích cả nước trải qua nền nhiệt cao hơn mức bình thường, có nơi chênh lệch tới 3 độ C.

(Ảnh minh họa)

Nền tảng cho phép tra cứu dữ liệu theo từng địa phương, bang, vùng và hệ sinh thái, với các chỉ số về thảm thực vật, sử dụng đất, hạn hán, mức độ khô cằn, suy thoái đất, đặc điểm thổ nhưỡng, tỷ lệ nghèo và Chỉ số Phát triển con người (HDI). Theo ông Alexandre Pires, Giám đốc Cục Phòng chống sa mạc hóa và Giảm nhẹ tác động của hạn hán thuộc Bộ Môi trường, hệ thống bản đồ tương tác và báo cáo sẽ hỗ trợ hoạch định chính sách công, xác định những địa bàn dễ bị tổn thương.

Nền tảng được giới thiệu tại Hội thảo quốc gia về phòng chống sa mạc hóa ở Brasilia, cùng với bản cập nhật Atlas các khu vực có nguy cơ sa mạc hóa, dựa trên nghiên cứu năm 2007.

Theo số liệu chính thức, khoảng 16% lãnh thổ Brazil, tương đương 1.561 địa phương với gần 38 triệu dân, đang đối mặt với tình trạng suy thoái đất nhanh hoặc có nguy cơ sa mạc hóa. Brazil đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt trạng thái trung hòa suy thoái đất, thông qua các biện pháp phòng ngừa, phục hồi và hạn chế những quá trình suy thoái trên hơn 367 triệu ha đất.

Nguồn: TTXVN