Sự kết hợp giữa hai phong cách làm phim

Trong “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai diễn từng giúp ông giành giải Oscar với bộ phim “Once Upon a Time ... in Hollywood” năm 2019. Đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý giữa nam diễn viên với đạo diễn David Fincher, người từng cộng tác cùng ông trong các phim “Fight Club” và “Se7en”.

Tác phẩm mới do Quentin Tarantino viết kịch bản và David Fincher ngồi ghế đạo diễn. Chia sẻ với Reuters tại buổi ra mắt phim ở Los Angeles, Brad Pitt cho rằng sự kết hợp giữa lời thoại giàu cá tính của Tarantino và cách xây dựng không khí tinh tế, chặt chẽ của Fincher tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Pitt đồng thời tham gia sản xuất dự án.

Brad Pitt, Quentin Tarantino và David Fincher tại buổi ra mắt phim ở Los Angeles ngày 16/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Câu chuyện diễn ra trong một tuần vào tháng 6/1977, tám năm sau các sự kiện của phần phim trước. Khi Rick Dalton, nhân vật do Leonardo DiCaprio thủ vai, đã chuyển đến Australia, Cliff Booth cũng không còn làm diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì mối liên hệ với giới làm phim Hollywood.

Trong cuộc sống mới, Booth làm nhân viên chiếu phim tại rạp, đôi khi phục vụ cocktail chuối tại một quán bar và âm thầm giải quyết những rắc rối cho bạn bè trong ngành điện ảnh. Công việc này có lúc đưa anh vào những tình huống nguy hiểm, thậm chí phải sử dụng bạo lực.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi nữ đại diện tài năng Karen Crosby (Elizabeth Debicki) và thân chủ của cô, ngôi sao truyền hình Charlie Peters (Scott Caan), tìm đến Booth để nhờ xử lý vấn đề liên quan đến hai sát thủ người Philippines. Booth sẵn lòng giúp đỡ, một phần vì muốn có cơ hội tiếp cận Karen Crosby.

Dàn diễn viên đối mặt thử thách với kịch bản

Elizabeth Debicki đánh giá kịch bản của Quentin Tarantino là một món quà dành cho diễn viên. Cô đặc biệt nhắc đến phân cảnh dài khoảng 10 trang giấy có sự tham gia của Brad Pitt. Độ dài và mật độ lời thoại khiến nữ diễn viên cảm nhận rõ áp lực, buộc cô phải chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện trọn vẹn nhân vật.

Brad Pitt trong vai Cliff Booth ở “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” (Ảnh: Netflix)

Bộ phim còn có những phân đoạn tái hiện các tác phẩm điện ảnh bên trong câu chuyện chính. Điều này tạo cơ hội để Scott Caan và Yahya Abdul-Mateen II thử sức với những nhân vật mà chính nhân vật của họ đảm nhận trong các bộ phim hư cấu. Theo Abdul-Mateen II, cách xây dựng này mang đến nhiều lựa chọn diễn xuất hơn, đồng thời đòi hỏi diễn viên phải chủ động tìm hiểu và xử lý từng vai diễn.

Dàn diễn viên và ê-kíp tại buổi công chiếu phim ở Los Angeles (Ảnh: Reuters)

Peter Weller, diễn viên từng được biết đến qua loạt phim “RoboCop”, vào vai Gus – cha của Cliff Booth. Với bối cảnh Hollywood năm 1977, Weller cho biết bộ phim gợi lại nhiều ký ức cá nhân về thời điểm ông mới đặt chân đến thành phố. Những hình ảnh, chiếc xe và không khí tiệc tùng trong phim khiến ông có cảm giác như được trở lại giai đoạn đầu sự nghiệp.

“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” bắt đầu chiếu tại các rạp IMAX trên toàn cầu từ ngày 25/11 và dự kiến phát trực tuyến trên Netflix vào ngày 23/12. Sự trở lại của Cliff Booth tiếp tục mở rộng thế giới nhân vật từng được giới thiệu trong “Once Upon a Time ... in Hollywood”, đồng thời đánh dấu màn kết hợp giữa ba tên tuổi nổi bật của điện ảnh đương đại: Brad Pitt, Quentin Tarantino và David Fincher.

Nguồn: Reuters