Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục mở rộng sáng kiến "Đẩy lùi bệnh dại"

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại từ thế hệ trẻ, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến trách nhiệm xã hội "Đẩy lùi bệnh dại" (STOP Rabies) trong năm 2026, với các hoạt động giáo dục tại hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận hơn 65.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời đào tạo 240 giáo viên và nhân viên y tế trường học.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Chương trình được triển khai với sự phối hợp giữa Boehringer Ingelheim Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh và các trường học tại địa phương. Sự kết hợp giữa chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe động vật, kiến thức giáo dục và mạng lưới học đường giúp đưa thông tin phòng bệnh đến đúng đối tượng, đồng thời tạo nền tảng để các hoạt động truyền thông được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Giáo dục học đường là nền tảng nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại

Theo kế hoạch năm 2026, tại Tây Ninh, chương trình hướng đến 30.000 học sinh và đào tạo 116 giáo viên, nhân viên y tế trường học. Tại Đồng Tháp, các hoạt động dự kiến tiếp cận 35.000 học sinh và đào tạo 124 nhân sự thuộc hai nhóm này.

Các đội trình bày ý tưởng truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Chương trình áp dụng mô hình "Train-the-Trainer", theo đó giáo viên và nhân viên y tế được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng truyền thông để tiếp tục hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ và thực hành các biện pháp phòng bệnh. Song song đó, các tài liệu giáo dục được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức qua những hình thức gần gũi, dễ hiểu và có thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Chung tay hướng đến một Việt Nam không còn bệnh dại

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại gây ra khoảng 59.000 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. WHO khuyến nghị duy trì tỷ lệ tiêm phòng cho chó ở mức tối thiểu 70% tại các khu vực có nguy cơ nhằm ngăn chặn sự lây truyền virus dại trong quần thể động vật và giảm nguy cơ lây nhiễm sang người.

PGS. TS. Lê Quang Thông - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại buổi tập huấn tỉnh Đồng Tháp

Tại Việt Nam, bệnh dại vẫn là thách thức đối với sức khỏe cộng đồng dù công tác phòng chống đã đạt được nhiều kết quả. Trong giai đoạn 2022-2025, cả nước ghi nhận hơn 90.000 trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc cào và 323 ca tử vong do bệnh dại, tương đương trung bình 80,75 ca mỗi năm, cao hơn 8,8% so với mức bình quân 74,2 ca/năm trong giai đoạn 2017-2021. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe động vật, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực phòng chống bệnh dại thông qua sáng kiến STOP Rabies. Bằng việc kết nối chuyên môn, giáo dục học đường và sự tham gia của các đối tác tại địa phương, chương trình hướng đến nâng cao hiểu biết về phòng bệnh cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích các gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam chia sẻ: "Sứ mệnh của Boehringer Ingelheim không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc và vắc-xin, mà còn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xã hội và môi trường mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Là một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và bề dày lịch sử trong lĩnh vực vắc-xin cho chó, bao gồm cả vắc-xin phòng bệnh dại, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa này. Việc mở rộng sáng kiến STOP Rabies đến Tây Ninh và Đồng Tháp trong năm 2026 là minh chứng cho nỗ lực của Boehringer Ingelheim Việt Nam trong việc đưa kiến thức phòng bệnh tới gần hơn với đại chúng, hướng đến mục tiêu giải quyết những thách thức y tế cộng đồng như bệnh dại, đồng thời tạo ra những thay đổi bền vững tại các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất".

Thông qua STOP Rabies, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận phòng chống bệnh dại gắn kết sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sự tham gia của cộng đồng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp nhằm đóng góp vào mục tiêu loại trừ bệnh dại và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.