CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí giữa những lựa chọn và bí mật ở Gyeongseong

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1930, "100 ngày nói dối" mở ra cuộc đấu trí giữa hai nhân vật khác biệt về xuất thân và mục tiêu. Đan xen tình báo, hành động và lãng mạn, bộ phim khai thác những giằng co về lòng tin, khát vọng tự do và lựa chọn sinh tồn.

Khi sinh tồn trở thành một cuộc đấu tranh

"100 ngày nói dối" xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), nữ móc túi nổi tiếng tại Gyeongseong, và Sato Hideo (Park Jin Young), một thông dịch viên làm việc cho Tổng đốc phủ Nhật Bản. Hideo có xuất thân từ một gia đình người Triều Tiên, nhưng lại trưởng thành trong môi trường có nhiều khác biệt về văn hóa và thân phận.

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí về thân phận và lựa chọn giữa thời cuộc - Ảnh 1.

Kim Yoo Jung trong vai Lee Ga Kyung, cô gái hành nghề móc túi phải tìm cách sinh tồn giữa Gyeongseong những năm 1930 (Ảnh: Dispatch)

Ngay từ những tập đầu, phim tạo không khí căng thẳng bằng kế hoạch ám sát Sato Shinichi (Jin Sun Kyu), nhân vật nắm giữ vị trí quyền lực. Những toan tính, bí mật và mục tiêu riêng của các nhân vật đan xen, khiến câu chuyện liên tục chuyển hướng.

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí về thân phận và lựa chọn giữa thời cuộc - Ảnh 2.

Park Jin Young hóa thân thành Sato Hideo, nhân vật giằng co giữa thân phận và khát vọng được công nhận (Ảnh: Dispatch)

Điểm đáng chú ý là cách bộ phim đặt các nhân vật vào những tình huống buộc họ phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân, sự an toàn và những mối quan hệ xung quanh. Nhịp kể tương đối nhanh, các tình tiết bất ngờ được triển khai liên tiếp, tạo sức hút cho tuyến truyện tình báo.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young khắc họa những nhân vật nhiều mâu thuẫn

Kim Yoo Jung đảm nhận vai Lee Ga Kyung, cô gái đặt mục tiêu sinh tồn và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn lên hàng đầu. Ga Kyung muốn kiếm đủ tiền để sang Mỹ, vì vậy cô không chủ động tham gia vào những kế hoạch vượt ngoài lợi ích của mình. Từng làm việc trong gia đình truyền giáo người Mỹ, nhân vật có khả năng sử dụng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật – lợi thế giúp cô xoay xở trong nhiều tình huống.

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí về thân phận và lựa chọn giữa thời cuộc - Ảnh 3.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong những phân cảnh đối đầu, mở ra mối quan hệ nhiều nghi kỵ (Ảnh: Dispatch)

Kim Yoo Jung thể hiện linh hoạt nét tinh quái, hài hước của một cô gái hành nghề móc túi, đồng thời cho thấy sự quyết liệt khi nhân vật đối diện nguy hiểm. Trong khi đó, Park Jin Young khắc họa Hideo như một người luôn giằng co giữa mong muốn được cha nuôi công nhận và câu hỏi về nguồn gốc, bản sắc của chính mình. Sự tiết chế trong biểu cảm giúp những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật được thể hiện tự nhiên.

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí về thân phận và lựa chọn giữa thời cuộc - Ảnh 4.

Kim Hyun Joo đảm nhận vai Yu So Ran, nữ xạ thủ thuộc tổ chức kháng chiến Gukgukdan (Ảnh: Dispatch)

Dàn diễn viên phụ cũng góp phần mở rộng chiều sâu câu chuyện. Kim Hyun Joo vào vai Yu So Ran, nữ xạ thủ thuộc tổ chức Gukgukdan, mang trong mình nỗi đau mất con và quyết tâm tìm lại công bằng. Jin Sun Kyu đảm nhận vai Sato Shinichi, tạo nên thế đối đầu căng thẳng với các nhân vật còn lại.

Chất liệu lịch sử đan xen câu chuyện tình cảm

Bên cạnh yếu tố hư cấu, bộ phim đưa vào một số chi tiết gợi liên tưởng đến những dấu mốc lịch sử. Bi kịch tại làng Gyeamri khiến người xem liên hệ đến sự kiện Jeam-ri năm 1919. Ngôi nhà kiểu phương Tây mang tên Huiwon cũng có nét tương đồng với Dilkusha, địa điểm gắn với nhà báo Albert Taylor.

Những chi tiết này góp phần tạo nên không gian Gyeongseong với nhiều lớp văn hóa và dấu ấn thời đại. Tuy nhiên, sức nặng của câu chuyện không chỉ nằm ở bối cảnh mà còn ở cách các nhân vật phản ứng trước hoàn cảnh. Mỗi người có một mục tiêu, một cách nhìn và giới hạn riêng, khiến việc phân định đúng – sai không phải lúc nào cũng đơn giản.

“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí về thân phận và lựa chọn giữa thời cuộc - Ảnh 5.

100 ngày nói dối kết hợp yếu tố tình báo, hành động và lãng mạn trong câu chuyện về hai con người khác biệt thân phận (Ảnh: Dispatch)

Mối quan hệ giữa Ga Kyung và Hideo cũng được phát triển từ sự nghi ngờ, dè chừng. Khác biệt về xuất thân và lựa chọn sống khiến cả hai khó đặt niềm tin vào nhau. Tuyến tình cảm vì thế không tách rời mạch truyện chính, mà trở thành một phần trong hành trình các nhân vật hiểu rõ bản thân và đối diện với những điều họ từng né tránh.

Sau bốn tập đầu, "100 ngày nói dối" cho thấy nỗ lực kết hợp nhiều thể loại, từ tình báo, hành động đến lãng mạn. Nhịp phim nhanh tạo sự cuốn hút, trong khi những mâu thuẫn về thân phận và lựa chọn cá nhân đem lại chất liệu để khán giả suy ngẫm. Điều đáng chờ đợi ở các tập tiếp theo là cách tác phẩm tiếp tục phát triển tâm lý nhân vật, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa kịch tính và chiều sâu câu chuyện.

Nguồn: Dispatch

Tin liên quan

Bộ phim "100 ngày nói dối" đạt mức rating cao ấn tượng trong tập 6

Bộ phim "100 ngày nói dối" đạt mức rating cao ấn tượng trong tập 6

(HTV) - Tập 6 bộ phim "100 ngày nói dối" vừa ghi nhận mức tỷ suất người xem (rating) cao nhất kể từ khi phát sóng. Dự án truyền hình của đài tvN với sự góp mặt của Kim Yoo-jung và Park Jin-young đang chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi áp đảo toàn bộ các chương trình cùng khung giờ.

Phim “100 ngày nói dối” đạt rating 7,6% sau tập 2

Phim “100 ngày nói dối” đạt rating 7,6% sau tập 2

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “100 ngày nói dối” ghi nhận rating trung bình toàn quốc 7,6% ở tập 2, tăng 2,3 điểm phần trăm so với tập mở màn. Tác phẩm cũng dẫn đầu tỷ suất người xem trong khung giờ phát sóng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Văn hóa - Giải trí 11:00 04/11/2026

(HTV) - Từ sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội năm 10 tuổi đến các phòng hòa nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Bích Trà ghi dấu ấn với hành trình âm nhạc cổ điển và khát vọng kết nối nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

Văn hóa - Giải trí 08:13 04/11/2026

(HTV) - Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay gây chú ý với ý tưởng độc đáo, kết hợp hài hước, tình cảm và hành động. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xoay quanh một phi vụ đánh cắp công thức sữa bí mật, nơi khát vọng đổi đời va chạm với tình yêu.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Xem thêm