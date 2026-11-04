“100 ngày nói dối”: Cuộc đấu trí giữa những lựa chọn và bí mật ở Gyeongseong

Khi sinh tồn trở thành một cuộc đấu tranh

"100 ngày nói dối" xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), nữ móc túi nổi tiếng tại Gyeongseong, và Sato Hideo (Park Jin Young), một thông dịch viên làm việc cho Tổng đốc phủ Nhật Bản. Hideo có xuất thân từ một gia đình người Triều Tiên, nhưng lại trưởng thành trong môi trường có nhiều khác biệt về văn hóa và thân phận.

Kim Yoo Jung trong vai Lee Ga Kyung, cô gái hành nghề móc túi phải tìm cách sinh tồn giữa Gyeongseong những năm 1930 (Ảnh: Dispatch)

Ngay từ những tập đầu, phim tạo không khí căng thẳng bằng kế hoạch ám sát Sato Shinichi (Jin Sun Kyu), nhân vật nắm giữ vị trí quyền lực. Những toan tính, bí mật và mục tiêu riêng của các nhân vật đan xen, khiến câu chuyện liên tục chuyển hướng.

Park Jin Young hóa thân thành Sato Hideo, nhân vật giằng co giữa thân phận và khát vọng được công nhận (Ảnh: Dispatch)

Điểm đáng chú ý là cách bộ phim đặt các nhân vật vào những tình huống buộc họ phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân, sự an toàn và những mối quan hệ xung quanh. Nhịp kể tương đối nhanh, các tình tiết bất ngờ được triển khai liên tiếp, tạo sức hút cho tuyến truyện tình báo.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young khắc họa những nhân vật nhiều mâu thuẫn

Kim Yoo Jung đảm nhận vai Lee Ga Kyung, cô gái đặt mục tiêu sinh tồn và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn lên hàng đầu. Ga Kyung muốn kiếm đủ tiền để sang Mỹ, vì vậy cô không chủ động tham gia vào những kế hoạch vượt ngoài lợi ích của mình. Từng làm việc trong gia đình truyền giáo người Mỹ, nhân vật có khả năng sử dụng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật – lợi thế giúp cô xoay xở trong nhiều tình huống.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong những phân cảnh đối đầu, mở ra mối quan hệ nhiều nghi kỵ (Ảnh: Dispatch)

Kim Yoo Jung thể hiện linh hoạt nét tinh quái, hài hước của một cô gái hành nghề móc túi, đồng thời cho thấy sự quyết liệt khi nhân vật đối diện nguy hiểm. Trong khi đó, Park Jin Young khắc họa Hideo như một người luôn giằng co giữa mong muốn được cha nuôi công nhận và câu hỏi về nguồn gốc, bản sắc của chính mình. Sự tiết chế trong biểu cảm giúp những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật được thể hiện tự nhiên.

Kim Hyun Joo đảm nhận vai Yu So Ran, nữ xạ thủ thuộc tổ chức kháng chiến Gukgukdan (Ảnh: Dispatch)

Dàn diễn viên phụ cũng góp phần mở rộng chiều sâu câu chuyện. Kim Hyun Joo vào vai Yu So Ran, nữ xạ thủ thuộc tổ chức Gukgukdan, mang trong mình nỗi đau mất con và quyết tâm tìm lại công bằng. Jin Sun Kyu đảm nhận vai Sato Shinichi, tạo nên thế đối đầu căng thẳng với các nhân vật còn lại.

Chất liệu lịch sử đan xen câu chuyện tình cảm

Bên cạnh yếu tố hư cấu, bộ phim đưa vào một số chi tiết gợi liên tưởng đến những dấu mốc lịch sử. Bi kịch tại làng Gyeamri khiến người xem liên hệ đến sự kiện Jeam-ri năm 1919. Ngôi nhà kiểu phương Tây mang tên Huiwon cũng có nét tương đồng với Dilkusha, địa điểm gắn với nhà báo Albert Taylor.

Những chi tiết này góp phần tạo nên không gian Gyeongseong với nhiều lớp văn hóa và dấu ấn thời đại. Tuy nhiên, sức nặng của câu chuyện không chỉ nằm ở bối cảnh mà còn ở cách các nhân vật phản ứng trước hoàn cảnh. Mỗi người có một mục tiêu, một cách nhìn và giới hạn riêng, khiến việc phân định đúng – sai không phải lúc nào cũng đơn giản.

100 ngày nói dối kết hợp yếu tố tình báo, hành động và lãng mạn trong câu chuyện về hai con người khác biệt thân phận (Ảnh: Dispatch)

Mối quan hệ giữa Ga Kyung và Hideo cũng được phát triển từ sự nghi ngờ, dè chừng. Khác biệt về xuất thân và lựa chọn sống khiến cả hai khó đặt niềm tin vào nhau. Tuyến tình cảm vì thế không tách rời mạch truyện chính, mà trở thành một phần trong hành trình các nhân vật hiểu rõ bản thân và đối diện với những điều họ từng né tránh.

Sau bốn tập đầu, "100 ngày nói dối" cho thấy nỗ lực kết hợp nhiều thể loại, từ tình báo, hành động đến lãng mạn. Nhịp phim nhanh tạo sự cuốn hút, trong khi những mâu thuẫn về thân phận và lựa chọn cá nhân đem lại chất liệu để khán giả suy ngẫm. Điều đáng chờ đợi ở các tập tiếp theo là cách tác phẩm tiếp tục phát triển tâm lý nhân vật, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa kịch tính và chiều sâu câu chuyện.

Nguồn: Dispatch