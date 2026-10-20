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Kinh doanh

Biti’s lập thành tích 10 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

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(HTV) - Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Biti’s là một trong 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đón nhận danh hiệu cao quý này.

Kỳ xét chọn năm nay thu hút hơn 1.000 lượt doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia. Sau 8 tháng đánh giá, kiểm tra và thẩm định theo hệ thống tiêu chí chặt chẽ, nghiêm nhặt, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đặc biệt, Biti’s tự hào là 1 trong 14 doanh nghiệp trên cả nước duy trì danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam qua 10 kỳ xét chọn liên tiếp.

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt, dựa trên ba giá trị cốt lõi: "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong".

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Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s) là một trong 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Việc tiếp tục được vinh danh trong kỳ xét chọn năm nay là sự ghi nhận dành cho Biti’s trên hành trình theo đuổi những tiêu chuẩn về chất lượng, cải tiến và phát triển bền vững.

Giày dép Biti's: 44 năm "Nâng niu bàn chân Việt"

Với 4 nhà máy, 6 trung tâm chi nhánh, hơn 190 cửa hàng tiếp thị và hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, cùng năng lực sản xuất hơn 18 triệu đôi giày dép mỗi năm và mạng lưới xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia, Biti’s có nền tảng vững chắc để đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển mạnh mẽ.

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Các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Công bố Sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Biti’s kiên định với chất lượng, không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới sản phẩm theo nhu cầu người dùng. Tiêu biểu là FitCare dành cho người có bàn chân bẹt, Ucare cho đội ngũ y bác sĩ, Hunter Running tối ưu cho vóc dáng và chuyển động của người châu Á, cùng hệ sinh thái Biti’s Hunter, Biti’s Family và HELIO by Biti’s phục vụ nhiều nhóm khách hàng, đa thế hệ.

Không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, Biti’s còn quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là những nền tảng quan trọng trong định hướng phát triển bền vững, nơi thành công của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của con người và những giá trị đóng góp cho xã hội.

Đằng sau những cột mốc đạt được là sự đồng hành của nhiều thế hệ người lao động, đối tác và khách hàng đã cùng Biti’s vun đắp uy tín thương hiệu. Chính sự tin tưởng ấy là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, phát triển và tạo ra những giá trị thiết thực trong chặng đường phía trước.

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