Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh báo cáo về tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh hiện nay.

Bệnh viện Nhân dân 115

Theo nội dung báo cáo, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Bệnh viện Nhân dân 115 phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube đăng lại video ghi nhận sự việc xảy ra cách đây 8 năm tại Khoa Nhịp tim học.

Cụ thể, vào ca trực đêm 1/8/2018, bác sĩ T.Q.V (giảng viên của một học viện) cùng điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận người bệnh N.T.Th (87 tuổi), chuyển tuyến từ Bệnh viện quận Tân Phú (cũ) đến. Trong quá trình thăm khám và tư vấn, do không hài lòng với thái độ giao tiếp của kíp trực, thân nhân người bệnh đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay thời điểm năm 2018, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, đồng thời trực tiếp thăm hỏi, trao đổi với gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích và thống nhất hướng xử lý, thân nhân bệnh nhân đã thông cảm, chủ động gỡ bỏ bài đăng và không có khiếu nại gì thêm. Người bệnh sau đó cũng được điều trị ổn định và xuất viện. Về phía nội bộ, bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong kíp trực, đồng thời gửi thông báo về đơn vị chủ quản của giảng viên liên quan để xem xét theo quy định.

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, dù sự việc đã khép lại từ 8 năm trước, việc một số tài khoản mạng xã hội cố tình khơi lại, lan truyền nhanh đoạn video cũ đang gây hiểu nhầm trong dư luận, tác động tiêu cực đến tâm lý đội ngũ y bác sĩ và uy tín đơn vị.

Do đó, bệnh viện kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch bối cảnh, giúp người dân nắm rõ bản chất sự việc và ổn định công tác khám, chữa bệnh.