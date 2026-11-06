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Sức khỏe

Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT

BÍCH LAN, NGỌC ẨN, KIM NGỌC
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(HTV) - Nghị quyết 50 của HĐND TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, giúp người bệnh khó khăn giảm áp lực tài chính và duy trì điều trị lâu dài.

Thêm điểm tựa cho bệnh nhân suy thận

Suốt 5 năm qua, cuộc sống của bà Phạm Thị Mai gắn liền với lịch chạy thận định kỳ tại Trung tâm Y tế Thuận An. Dù có BHYT chi trả chi phí điều trị, bà vẫn phải lo thêm các khoản đồng chi trả. Khi được hướng dẫn làm thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 50, bà có thêm điều kiện duy trì việc điều trị.

Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT - Ảnh 1.

Bác sĩ ân cần thăm hỏi, động viên và tư vấn hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Bà Phạm Thị Mai - Phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: "Nghe nói được hỗ trợ chi phí chạy thận, tôi mừng lắm vì hiện giờ gia đình không còn tiền".

Cùng chung niềm vui, anh Dương Văn Phụng - Xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ sự cảm ơn đối với chính sách của thành phố, giúp gia đình yên tâm hơn khi có thêm điều kiện để cha anh tiếp tục chạy thận lâu dài.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng, hiện có 61 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo định kỳ, trong đó 4 trường hợp thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 50. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác nhận các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ.

Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT - Ảnh 2.

Toàn cảnh phía ngoài Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng, nơi đang tiếp nhận điều trị và tích cực rà soát các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 50

Bác sĩ Lê Văn Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện trung tâm đang tiếp nhận 61 bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ, trong đó có 4 bệnh nhân thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 50. Thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với UBND các xã, phường xác nhận những trường hợp có hoàn cảnh phù hợp để được hỗ trợ".

Giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh suy thận

Dù chi phí chạy thận được BHYT chi trả, người bệnh vẫn có thể phải tự thanh toán một số khoản vật tư, thuốc và chi phí liên quan. Với những trường hợp điều trị kéo dài và có hoàn cảnh khó khăn, các khoản chi này tích lũy theo thời gian, tạo áp lực không nhỏ cho gia đình.

Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT - Ảnh 3.
Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT - Ảnh 4.

Đội ngũ y bác sĩ đang tiến hành đi buồng, kiểm tra tình trạng sức khỏe và vận hành máy lọc máu cho người bệnh tại phân khu chạy thận nhân tạo

Theo bác sĩ Phan Quang Toàn - Giám đốc Trung tâm Y tế Thuận An, chính sách hỗ trợ giúp người bệnh an tâm và tuân thủ điều trị tốt hơn. Qua đó, đội ngũ y tế cũng có thêm điều kiện tập trung chuyên môn, nâng cao hiệu quả điều trị.

Hiện TP. Hồ Chí Minh có 63 cơ sở điều trị chạy thận, với gần 9.900 người bệnh đang được điều trị. Trong đó, gần 700 người thuộc nhóm dự kiến được thụ hưởng chính sách, gồm trẻ em, người mới thoát nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân suy thận được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT - Ảnh 5.

Không gian điều trị chạy thận nhân tạo định kỳ cho các bệnh nhân suy thận mạn tại trung tâm y tế

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 50 không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí mà còn tạo thêm điều kiện để người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối duy trì điều trị, ổn định cuộc sống.

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