Becamex TP. Hồ Chí Minh ngược dòng thắng ở phút bù giờ

Dos Anjos ăn mừng cú đúp cho CLB Becamex TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: VPF/Tuổi trẻ)

Tối 18/10, CLB TP. Hồ Chí Minh tiếp đón Becamex TP. Hồ Chí Minh trên sân Bà Rịa. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội bóng cùng đại diện cho TP. Hồ Chí Minh tại giải hạng Nhất mùa này.

Dù được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng có nhiều cầu thủ từng và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam, Becamex TP. Hồ Chí Minh lại để đối thủ vượt lên dẫn trước. Phút 35, tận dụng sai lầm trong tình huống chuyền bóng về của Nguyễn Hùng Thiện Đức, đội chủ nhà tổ chức tấn công và Jermie Lynch ghi bàn mở tỉ số.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh nhân sự của HLV Gerard Albadalejo giúp Becamex TP. Hồ Chí Minh tạo chuyển biến. Hoàng Vũ Samson được tung vào sân và mang về quả phạt đền sau tình huống bị Nguyễn Thế Dũng kéo áo trong vòng cấm.

Trên chấm 11m ở phút 64, Daniel Dos Anjos thực hiện thành công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1. Sau bàn gỡ, hai đội tiếp tục thi đấu quyết liệt và tạo ra thế trận hấp dẫn. Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỉ số hòa, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút bù giờ.

Từ đường chuyền của Hà Đức Chinh, Hoàng Vũ Samson tham gia tranh chấp, tạo điều kiện để Dos Anjos tung cú móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Becamex TP. Hồ Chí Minh ở phút 90+4.

Chiến thắng giúp Becamex TP. Hồ Chí Minh duy trì thành tích bất bại, có 7 điểm sau 3 trận và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng bằng điểm với Hưng Yên và Khánh Hòa, đồng thời kém đội đầu bảng Thái Nguyên 2 điểm.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online