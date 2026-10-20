Bất thường hiện tượng giếng khoan phun cột nước cao 15 mét ở Vĩnh Long

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, giếng khoan của một hộ dân bất ngờ phun nước mạnh liên tục, tạo thành cột nước cao ước tính khoảng 15 mét. Hiện tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và được ghi lại trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ UBND xã Hòa Bình, sau khi ghi nhận sự việc, địa phương đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra thực tế, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm cũng như những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống người dân trong khu vực.

Hiện trường vụ việc được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thông tin chiều 20/10, đại diện Chi cục Tài nguyên và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã đến kiểm tra hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, hiện tượng nước phun mạnh kéo dài khoảng hai giờ rồi dừng lại. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định, cần tiếp tục phân tích và đánh giá từ các cơ quan chuyên môn trước khi đưa ra kết luận.

Nếu hiện tượng tương tự tái diễn hoặc kéo dài, việc đánh giá các yếu tố liên quan đến áp lực nước ngầm và điều kiện địa chất, thủy văn tại khu vực là cần thiết nhằm xác định nguy cơ và có phương án xử lý phù hợp.

Trong thời gian chờ kết quả đánh giá, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng. Khi phát hiện các hiện tượng bất thường tương tự, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý, bảo đảm an toàn.



