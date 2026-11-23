Hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Với việc tiếp tục thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Công văn số 2772- CV/BTCTW ngày 13/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, công tác đánh giá tập trung hơn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, bảo đảm thực chất, tạo bước chuyển tiếp cho việc thực hiện Quy định số 227-QĐ/TW từ năm 2027.

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo

Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây vừa là căn cứ để xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Nhằm đổi mới một cách thực chất công tác này, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, hướng tới phương pháp đánh giá lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm cá nhân làm thước đo.

Cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW, Cao Bằng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hệ thống đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (VNP-ĐGCB) số hóa quy trình quản lý công việc và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả công việc và bộ tiêu chí định lượng.

Tại hội nghị công bố triển khai bộ tiêu chí, đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, việc triển khai bộ tiêu chí nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Thông qua áp dụng hệ thống, mọi công việc sẽ bảo đảm theo yêu cầu “6 rõ”, gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong giải quyết công việc. Qua đó, hệ thống xác định cụ thể công việc đang ách tắc, chậm trễ ở khâu nào, giúp phát hiện và kịp thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá công chức trên hệ thống đã được thực hiện tại 5 cơ quan tham mưu giúp việc, 2 đơn vị sự nghiệp, 58/60 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tất cả 16 ban, sở, ngành cùng 56 xã, phường của tỉnh.

Thực tiễn triển khai cho thấy, cùng với xây dựng bộ tiêu chí, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cần tiếp tục được hoàn thiện bằng những quy định thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Theo đồng chí Trần Viết Cường - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 227- QĐ/TW đã cụ thể hóa một yêu cầu rất quan trọng: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo hướng thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, gắn đánh giá với trách nhiệm của tập thể, cá nhân và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Đây không chỉ là đổi mới một khâu trong công tác cán bộ, mà còn là giải pháp góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bảo đảm liên tục, thống nhất trong năm chuyển tiếp

Năm 2026, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm tiếp tục thực hiện theo Quy định số 366-QĐ/TW, Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW. Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng đến ngày 1/1/2027 mới chính thức có hiệu lực. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong đánh giá kết quả công tác năm 2026, đồng thời xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sắp xếp tổ chức, quản lý cán bộ.

Đáp ứng yêu cầu đó, Ban Tổ chức Trung ương kịp thời ban hành Công văn số 2772-CV/ BTCTW về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026. Đồng chí Trần Viết Cường cho biết thêm, trên cơ sở những yêu cầu thực tiễn, Công văn số 2772-CV/BTCTW đã hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quan trọng, bảo đảm phù hợp mô hình tổ chức và các nhóm đối tượng sau sắp xếp.

Theo hướng dẫn, việc chấm điểm tiếp tục thực hiện trên thang điểm 100, gồm 30 điểm nhóm tiêu chí chung và 70 điểm nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở kế thừa phương pháp đánh giá KPI hằng quý, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm, chương trình công tác, kế hoạch phân công và danh mục công việc gắn với sản phẩm cụ thể của năm, từng quý đã được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Cùng với đổi mới phương pháp chấm điểm, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương còn cụ thể hóa quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các mô hình tổ chức và trường hợp đặc thù sau sắp xếp. Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu tiên thực hiện việc gửi hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại sớm trước ngày 20/12 của năm đánh giá. Đồng thời, việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử theo Quy định số 221-QĐ/TW, góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Cùng với những điều chỉnh về quy trình, nội dung kiểm điểm năm 2026 cũng được cập nhật, bổ sung các tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương; tích hợp nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Những nội dung này góp phần gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, bảo đảm đánh giá toàn diện hơn cả về kết quả công việc và quá trình thực hiện trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân.

Việc ban hành Công văn số 2772-CV/BTCTW giải quyết những yêu cầu trước mắt của công tác đánh giá năm 2026, đồng thời tạo bước chuyển tiếp cần thiết để triển khai đồng bộ Quy định số 227-QĐ/TW từ năm 2027. Theo đồng chí Trần Viết Cường, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát nhiệm vụ, chuẩn hóa tiêu chí, minh chứng kết quả công việc; phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, nể nang, né tránh.

Mục tiêu cuối cùng là kết quả đánh giá phải chỉ rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; qua đó, đưa công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trở thành công cụ thường xuyên để tự soi, tự sửa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Nhân dân