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Thế giới

Apple đổi máy mới cho người dùng iPhone Duo nứt màn hình

XUÂN TUẤN, THANH DUYÊN, MINH KHANG
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(HTV) - Chỉ ít ngày sau khi mở bán, iPhone Duo thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng, nhưng cũng ghi nhận phản ánh về tình trạng nứt màn hình.

Phía Apple xác nhận vấn đề ảnh hưởng đến một số ít thiết bị và đề nghị người dùng liên hệ để được đổi máy.

Thiết bị có thể mở rộng thành màn hình lớn và tự đứng trên bề mặt để hỗ trợ sử dụng rảnh tay. Tuy nhiên, thiết kế này đặt ra những yêu cầu kĩ thuật riêng.

Apple đổi máy mới cho người dùng iPhone Duo nứt màn hình - Ảnh 1.

iPhone Duo tạo nên cơn sốt lớn với người dùng, nhưng vẫn có vài phản ảnh về tình trạng nứt màn hình

Ben Wood - chuyên gia công nghệ cho biết, với điện thoại gập , không chỉ có bản lề, thiết bị còn cần màn hình có thể uốn gập. Đây là những thiết bị rất phức tạp, với bản lề gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm chi tiết.

Apple đổi máy mới cho người dùng iPhone Duo nứt màn hình - Ảnh 2.
Apple đổi máy mới cho người dùng iPhone Duo nứt màn hình - Ảnh 3.

Hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định về sự cố nứt màn hình của các sản phẩm của Apple

Ông Wood cho biết từng trực tiếp tham quan phòng thử nghiệm độ bền của Apple và chứng kiến điện thoại chịu nhiều hình thức thử nghiệm khắc nghiệt. Ông cũng nhấn mạnh hiện chưa đủ dữ liệu để xác định mức độ phổ biến của sự cố.

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